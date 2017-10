Címlap » Hírek » Roland UA-1010 Octa Capture - a kompakt stúdióminőség Roland UA-1010 Octa Capture - a kompakt stúdióminőség A Roland UA sorozatának audio interfészei különböző kivitelben és felszereltséggel készülnek. Mi ezúttal az UA-1010 Octa Capture-t teszteltük. A Roland Octa Capture egy 10 bemenettel és 10 kimenettel (8 analóg, 2 digitális) rendelkező USB audio interface, mely 24-bit-es jelfeldolgozás mellett akár 192 kHz-es mintavételezési frekvenciára is képes. Rengeteg szolgáltatással, abszolút felhasználó-, és zenészbarát felülettel rendelkezik, kompakt, kis méretben. VS-Preamp, hangminőség A Roland Octa Capture nyolc darab analóg, kombinált XLR/jack bemenettel rendelkezik, ennek megfelelően egyszerre nyolc sávon rögzíthetünk mikrofonokkal, vagy közvetlenül hangszerkimenetekből. Mind a nyolc bemenet prémium kategóriájú digitális mikrofon előfokkal (VS-PREAMP) rendelkezik. Ennek köszönhetően az Octa Capture teljesen egyenletes frekvencia-átvitelt, és nagy dinamikai tartományt (headroom) biztosít torzítás nélkül, és mindezt zajtalanul teszi. Az előerősítő sávonként kapcsolható fantom tápot (+48V) biztosít például a kondenzátormikrofonok számára. Ez egyedinek mondható, mivel a hasonlóan kisméretű interfészek csatornáinál általában csak csoportokban, több csatornán egyszerre kapcsolható a fantom táp. Az Octa Capture továbbá csatornánként biztosít egy meglehetősen jól paraméterezhető kompresszort, melyet akár limiterként, vagy gate-ként is használhatunk. Ez utóbbi felhasználási mód nagyon hasznos lehet például dobok rögzítésnél. Lehetőségünk van csatornánként 100 Hz alatti mélyvágásra, illetve fázisfordításra is. Az 1-2 csatornán megválaszthatjuk a bemeneti impedanciát (Hi-Z: magas-impedancia, például egy gitár közvetlen csatakoztatásánál, illetve Lo-Z: alacsony-impedancia, például mikrofon használatakor). A bemeneti jelszint (gain) beállítását nagyon meggyorsítja az Auto-Sens funkció. Az interfész egy gombnyomásra analizáló módba kapcsol ekkor, ha a zenész a majdani felvételen használt legnagyobb jelét adja, akkor az Octa Capture automatikusan az ennek megfelelő jelszintet állítja be, optimális biztonsággal, így a felvételen a túlvezérlés lehetősége kizárt. Ez nagyban megkönnyíti például az önállóan készített felvételeket, illetve többsávos felvételkor lehetővé teszi, hogy az összes sávot egyszerre szintezzük be (például egy teljes dob-szett felvétel gain-beállítása az Auto-Sens funkcióval csupán pár másodpercre redukálódik). Az Octa Capture rendelkezik beépített reverb effekttel, melyet szintén csatornánként kapcsolhatunk. Választható többféle típus (room, small hall, large hall, stb.), illetve paraméterezhető a lecsengés hossza, és a direkt hang és az effektezett hang kimeneten történő megjelenése között eltelt késleltetés (pre-delay). Az interfész ugyan képes a 192 kHz-es mintavételezésre, de ennek használata bizonyos korlátozásokkal jár. Ekkor csak az első négy csatorna használható, négyből csupán egy direkt mixer használható, stb. A standard 96 kHz-nél viszont abszolút kihasználható az eszköz minden szolgáltatása. Az eszköz természetesen rendelkezik MIDI ki-, és bemenettel is. Kezelőfelület, összerakás

A fentiekben leírtak alapján tehát az Octa Capture minden csatornáján minden paraméter (gain, compressor, fantom táp, stb.) állítható, éppen ezért a LED kijelzőn csak egyszerre egy csatornára vonatkozó adatok jelennek meg. A váltás nagyon egyszerű, pillanatok alatt megoldható ugyan, de magán a hardveren nem látható egyszerre minden, viszont ez a minimális kompromisszum szükségszerű, hogy a kompakt forma mellett a csatornák flexibilisen, egymástól teljesen függetlenül kezelhetőek legyenek. A számítógépen viszont egy kontrol panel segítségével (mely a driver DVD-n található, és az interfész telepítésekor automatikusan a gépre kerül) az összes csatorna minden beállítása, fadere láthatóvá válik egy külön ablakban. A LED kijelzőn feltüntetett aktuális paraméterezési lehetőségek nagyon egyértelműek, menüje logikusan felépített. Lehetőség van a külső stúdiómonitor némítására, és csak a fejhallgató hangerejének szabályozására, illetve a kettő együttes használatára. Egy közös hangerő potméter tartozik a két kimenethez, így a fejhallgató kimenet és a külső monitorra kimenő jel hangereje –együttes használatkor – csak egyben kezelhető. Az Octa Capture saját adapterével működik (mely gyári tartozék), így a számítógéptől, USB-től független áramellátással rendelkezik, az eszköz külön kapcsolható. Gyári tartozék továbbá két rack tartó fül, a hozzájuk való csavarokkal, melyekkel a könnyen beszerelhető egy standard 19”-os rack-be, az egyéb stúdióeszközök mellé. Maga a hardver fém házas, masszív megjelenésű, kivitele minőségi, precíz összerakásról tanúskodik. Egyéb felhasználási lehetőségek

A Roland Octa Capture rendelkezik négy darab (A, B, C, D) sztereó Direkt Mixerrel. Ezek lehetővé teszik, hogy a bejövő jel direkt a kimenetre kerüljön, a számítógépen keresztüli monitorozás nélkül. Ez nagyon hasznos élő felvétel készítésekor, illetve a keverővel könnyen megoldható egy négy utas színpadi monitorozás is. A bemeneti csatornákat négy egymástól független keverő beállítással négy különböző irányba tudjuk küldeni és mindezt sztereóban. Gyakorlatilag egy kisebb felállás koncert keverése, illetve egy nagyobb verzió monitor keverése megoldható az Octa Capture-rel. Hard disc-kel dolgozó zenekaroknak meglehetősen hasznos lehet pusztán a dobos fülmonitorjának keverése (csak ő kapja a tack jelet, stb), mely az Octa Capture-rel könnyedén megoldható. Egy számítógéphez két Octa Capture egység is kapcsolható, így a csatornaszám könnyedén a duplájára növelhető. A két interfész, két külön USB portra köthető, szinkronjuk biztosításához pedig a digitális ki-, és bemeneteken (coaxial in, out) keresztül összeköthetőek. Összegzés, ajánlás

Összességében a Roland Octa Capture egy nagyon sokoldalú USB audio interfész, mely direkt keverőként is funkcionál. Nagytestvérétől, a Studio Capture-től csupán csatornaszámban, illetve fizikai méretben különbözik – az ugyanezzel az előfokkal, ugyanezekkel a szolgáltatásokkal rendelkezik. Kiválóan használható otthoni stúdiózásra, de akár profi hangstúdiókban is megállja a helyét. Élő felvételek készítésére, monitorkeverésre is tökéletesen alkalmas. Stúdióban könnyen rackbe szerelhető, kis mérete miatt pedig kényelmesen szállítható. Ezen tulajdonságai miatt a Roland Octa Capture a lelke lehet egy házi, vagy akár egy profi stúdiónak is. Borbély Tamás