Címlap » Hírek » Roland JUNO DS szintetizátorok – színpadra és stúdióba Roland JUNO DS szintetizátorok – színpadra és stúdióba A népszerű JUNO széria legújabb fejlesztése számos újítást tartalmaz a korábbi generációkhoz képest, és 61 billentyűs, valamint 88 billentyűs változatban kapható. A népszerű JUNO széria legújabb fejlesztése számos újítást tartalmaz a korábbi generációkhoz képest, többek közt továbbfejlesztett zongorák, további orgona hangok, kiterjesztett hullámforma képességek, Phrase Pad-ek és új vokál effektek állnak rendelkezésünkre. A hangszert 61 billentyűs és 88 billentyűs változatban gyártják. A sokoldalú Roland JUNO DS színpadon és stúdióban egyaránt megállja a helyét, a könnyű hordozhatóság és kezelhetőség, és a lenyűgöző Roland hangszínek jellemzik. A hálózati adapter mellett a hangszer tápellátása elemekkel is biztosítható, ami tovább növeli a JUNO rugalmasságát. A JUNO szintetizátorokat használók szerte a világban elismeréssel nyilatkoznak a hangszer kiváló hangjáról, egyszerű kezelésről, praktikus, könnyen hordozható kiviteléről, és kedvező ár-érték arányáról. Az új modellt – minden zenei stílusból – telepakolták „nagy” Roland-hangszínekkel, így a Roland a legendás JUNO DS sorozatot a mostani fejlesztésekkel egy újabb szintre emelte. Számos színpadi muzsikus használta eddig is a korábbi népszerű JUNO szintetizátorok zongoráit és orgonáit, ezeket is tovább fejlesztettek az új modellben, de a hangszínek száma összességében is több lett. Az előző modellhez, a JUNO Di-hez képest több mint ezerrel nőtt a hangszínek száma, de a beállítások és patch-ek – amelyek a JUNO Di-n is megvoltak – teljesen kompatibilisek maradtak a JUNO DS-sel. A JUNO DS hangszíneinek kiegészítésére támogatja a belső hullámformák külső USB forrásból történő bővítését. Az Axial Roland weboldalról több mint 1000 EXP (hangszín) tölthető le ingyen. Ezek csúcsminőségű zongorákat, a világ minden tájáról származó etnikus hangszereket, ütősöket, loopokat és még sok más hangszínt tartalmaznak. A felhasználók saját WAV hangjaikat is betölthetik a hangszerbe, így azok megszólaltathatók a JUNO DS billentyűzetén. A JUNO DS 61 minőségi szintetizátor billentyűzettel érkezik, de először a JUNO sorozat történetében, egy 88 billentyűs változat is kapható, ami Roland Ivory Feel-G Keyboard kiváltó-pontos kalapácsmechanikás billentyűzetével van szerelve, így kiváló billentést és játszhatóságot kínál a JUNO DS kifejező zongorahangszíneihez, megtartva a hangszer kis súlyát és hordozhatóságát. Ezzel jó alternatívát nyújt profi zongoristáknak és zongorázni tanulóknak egyaránt. Az előző JUNO szintetizátorokhoz hasonlóan, a JUNO DS kezelése is intuitív, a kívánt hangszín gyorsan, könnyen megtalálható. Ehhez még hozzáadták a real-time vezérlés lehetőségét, azaz a színpadon azonnal módosíthatók a hangszínek, patch-ek valamely kiválasztott jellemzője, a kezelőfelületre kihozott dedikált gombok segítségével. A JUNO DS előlapján elhelyezett nyolc phrase pad, lehetővé teszi az előadó számára, hogy műsorát az USB memóriában tárolt mintákkal egészítse ki. (A phrase pad-del és a beépített pattern szekvenszerrel hasonlóan lehet játszani, mint az ismert looper eszközökkel.) A JUNO DS kapott egy mikrofon bemenetet is, amin keresztül professzionális, speciálisan énekre tervezett effektek érhetők el, úgymint vocoder, auto pitch, és a zengető processzorok különböző fajtái. Ezekkel profi ének hangzás állítható elő – olyan hatások, amilyeneket a mai modern számokban hallani – további eszközök igénybevétele nélkül, így ideális az énekes dalszerzőknek és azoknak, akik egyedül dolgoznak. A felhasználók dal és ritmus ötleteiket könnyen megvalósíthatják a beépített nyolcsávos pattern szekvenszer segítségével. A folyamatos működés elősegíti a kreatív munkát, és lehetővé teszi a dal (loop) gyors felépítését. A szekvenszer jól használható akkor is, mikor az élő előadásban loop-okból álló háttérzenét akarunk alkalmazni. Azon túl, hogy a JUNO DS professzionális színpadi hangszer, – az erre a célra kialakított kezelő szervekkel – alkalmas a számítógép-alapú munkaállomások vezérlésére. A beépített USB MIDI/audio interfész megfelelő kapcsolódási pontot nyújt mobil- vagy stúdióeszközök csatlakoztatására, beállítására. A Roland Juno DS 61 ára: 214 000 Ft - Mezzoforte Hangszeráruház

A Roland Juno DS 88 ára: 329 000 Ft - Mezzoforte Hangszeráruház