Címlap » Hírek » Rockmaraton 2018. július 9-14. – Dunaújváros Rockmaraton 2018. július 9-14. – Dunaújváros Soha ilyen korán nem állt még szinte össze a Rockmaraton programja – az idei utolsó bejelentéssel jelentkeztek a szervezők, így év végére 15 nemzetközi és közel 50 hazai fellépő neve ismert már a jövő évi felhozatalból. A New York-i hardcore alapbandája, a Sick Of It All újra visszatér a Rockmaraton színpadára, hogy bebizonyítsa, mit sem vesztett lendületéből az elmúlt több mint 30 év alatt. Biztosra vehető, hogy a Koller-testvérek csapata ezúttal sem okoz majd csalódást. Oroszország vezető folk metal alakulata, az Arkona epikus dalait Masha „Scream” Arhipova karakteres hangja koronázza meg. Az apró szépség vezette birgád Khram, azaz Templom címmel jövő januárban új lemezzel jelentkezik, így friss dalokra is számíthatunk júliusban. Tíz évvel ezelőtt oltotta a trashbe a hardcore riffeket a Dr. Living Dead. A svéd négyesfogat októberben megjelent friss korongja még agresszívebb és még mókásabb, mint a korábbiak, a színpadon is változatlanul százszázalékos erőbedobással kezelnek a doktorok. A 2018-as Rockmaraton hazai részlege is 8 új névvel bővült: Anchorless Bodies, Bloody Roots, Depresszió, Dirty Dawn, Fegyelmező Részleg, Hatvan City Hardcore, Remorse, Szükségállapot. Karácsonyig még 14. 990 Ft-ért kaphatóak a jövő évi fesztiválbérletek: http://bit.ly/Rockmaraton2018_tickets, SZÉP-Kártyával is: https://tixa.hu/rockmaraton2018.​ Rockmaraton 2018

2018. július 9-14.

Dunaújváros, Szalki-sziget