Robert Plant új albumot jelentet meg Robert Plant, a Led Zeppelin valamikori frontembere nem pihen babérjain, immár 11. szólóalbuma jelenik meg októberben. Utoljára akkor hallottunk Robert Plant felől, amikor 2014-ben a kiadta nagyszerű, új utakat kereső Lullaby And… The Ceaseless Roar című szólóalbumát. Ez volt a 10. szólólemeze és a The Sensational Shape Shifters zenekarral rögzítette, bár a banda neve nem szerepel a lemez első borítóján. A Lullaby And… The Ceaseless Roar megjelenése után, világszerte az első 10-be került az albumok listáján, így az amerikai SoundScan/Billboard listáján, de olyan országokban is az első 10 között volt, mint Belgium, Finnország, Kanada, Magyarország, Olaszország, Új-Zéland, Norvégia, Lengyelország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság. Robert Plant és a The Sensational Space Shifters két évet töltött turnézással a Lullaby And… The Ceaseless Roar megjelenése után, és egyedi hangzásuk, sajátos zenei világuk még tovább csiszolódott, kreatívabbá és erőteljesebbé vált. Most Plant bejelentette, hogy ismét albumot készít, és ismét a The Sensational Space Shifters-zel, a címe pedig Carry Fire lesz. A bejelentéssel egyidejűleg látott napvilágot a The May Queen, című videó, ami bepillantást enged az új album világába. Plant új albumán számos vendégművész is közreműködik: Chrissie Hynde a Bluebirds Over The Mountain-ben énekel duettet Planttel, de az albán csellista, Redi Hasa is játszik három dalban is, csakúgy, mint az ünnepelt Seth Lakeman hegedűn és brácsán. „A lényeg a szándék. Tisztelem és kedvelem a régi munkáimat, de minden alkalommal, amikor úgy érzem, hogy valami újba kell kezdenem, kevernem kell a régit, az újjal" – mondta Plant a Carry Fire-ről. „Következésképpen a zenekart mozgató impulzusok is megváltoztak valahogy – az új hangzás és az új lehetőségek utat engednek, hogy a hangulatok, dallamok, és a hangszerelés új, izgalmas és drámai vidékeire is elkalandozzunk." A Carry Fire október 13-án jelenik meg a Nonesuch/Warner kiadásában. Az album előrendelhető itt!