Címlap » Hírek » Richie Kotzen és Adrian Smith közös lemezt adnak ki Richie Kotzen és Adrian Smith közös lemezt adnak ki Richie Kotzen és az Iron Maiden gitárosa, Adrian Smith egyesítik erőiket, márciusban érkezik közös blues-rock albumuk a Smith/Kotzen. Richie Kotzen – a Mr Big és a Poison zenekarok egykori gitárosa, valamint a The Winery Dogs jelenlegi frontembere – az Iron Maiden gitárosával, Adrian Smith-szel közösen jelentet meg új albumot, melynek címe találóan Smith/Kotzen lesz.

Mindkét gitáros Los Angeles közelében él, de az új albumot a Turks and Caicos szigeteken vették fel tavaly februárban, a keverési feladatokat Kevin „Caveman” Shirley (Iron Maiden, Rush, The Black Crowes, Dream Theater) látta el. A közös munka gyümölcse egy kilenc dalt tartalmazó nagylemez, melynek valamennyi nótájának Smith és Kotzen a szerzője. Az albumon a szerzőpáros mindkét tagját hallhatjuk énekelni, gitározni és basszusgitározni, míg a dobokért az Iron Maiden dobosa, Nicko McBrain, valamint Tal Bergman és Richie Kotzen voltak a felelősek. Amennyiben kiindulhatunk a páros elsőként kiadott single-jéből, az album hangzása kitérőt fog jelenteni az Iron Maiden-től és a Poison-től megszokott heavy metal soundtól, helyette pedig inkább Kotzen saját szólómunkásságának hard rock és a blues-rock irányába megy el. Egyébként ezen a felvételen is a dobokat Richie Kotzen játszotta fel. Adrian Smith a következőket mondta el az album születésével kapcsolatban: „Richie és én pár évvel ezelőtt kezdtünk el közösen dolgozni. Együtt jammeltünk, mivel már évekkel azelőtt barátok voltunk. Mindketten imádjuk a klasszikus és a blues-rockot, ezért úgy döntöttünk, hogy összeállunk, és írunk közösen néhány számot, onnantól pedig minden ment a maga útján.” „Az albumon tulajdonképpen szinte mindent Richie és én csináltunk, és mi voltunk egyben a producerei is. Igen konkrét elképzeléseink voltak a hangzását illetően, és nagyon meg vagyok elégedve azzal, amilyen lett. Sok remek szám van rajta, amire büszkék vagyunk.” Kotzen pedig a következőket tette hozzá: „Az alkotómunka nagyon rugalmasan zajlott. Adrian néha küldött nekem egy riffet, bennem pedig rögtön megszületett egy dallam vagy az ének ötlete. Máskor pedig pont fordítva volt, szóval egyfajta körforgásként működött. Amikor tudtunk, személyesen is találkoztunk, és összedobtuk az ötleteinket, amik aztán kialakultak, mindez pedig egy nagyszerű dolog volt, mivel nem volt semmiféle nyomás vagy bármi, csak egy természetes folyamat, és szerintem a lemez ezt remekül tükrözi.” Smith/Kotzen albuma 2021. március 26-tól lesz elérhető a különböző digitális zenei platformokon, valamint CD és bakelitlemez formátumban. Az album legelső dalához – mely egyben az első single is a lemezről – már videóklip is készült, íme a Taking My Chances… A lemez előrendelhető az alkotópáros hivatalos oldalán: https://smithkotzen.com/store - KD - Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó