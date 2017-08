Címlap » Hírek » Republic koncert Budapesten! Republic koncert Budapesten! Republic „Kimondom a neved” - koncert szeptember 1-jén a Barban Negra Trackben. Az ország szívében évente egy alkalommal ad szabadtéri nagykoncertet a Republic zenekar. Idén szeptember 1-jén a Barban Negra Trackben hallhatja őket a budapesti közönség. A koncerten a legújabb lemez, a „Kimondom a neved” zenei anyagából is hallhatunk dalokat. Az idei nyári fővárosi Republic koncert nagyívű esemény lesz várhatóan 2 órás produkcióval. Még ennyi idő is kevés, hogy a hatalmas életmű legkiemelkedőbb slágereit, és az utóbbi két lemez anyagának legjavát („Rajzoljunk álmokat”,”Kimondom a neved”) előadja a csapat. A népszerű zenekar koncertjét meghívott előadók is színesítik. Az új albumon is szereplő vendégzenészek, tánc és komolyzenészek is szerepelnek majd az eseményen. Igazi különlegesség lesz Duo Estrellas akrobatikus produkciója. Molnár Petra és Bakonyi Anett alkotta kettős a 2016-os prágai Légtorna Európa Bajnokság és a tavalyi budapesti Világbajnokság aranyérmesei. A Republic együttes vendégzenekara ezúttal a Dirty Sleepers és Zoom lesz. Republic „Kimondom a neved” koncert Barba Negra Track (1117 Budapest, Neumann János u. 2. / Rákóczi híd, budai hídfő) 2017. szeptember 1. Jegyvásárlás: http://track.barbanegra.hu/republic_20170901 http://www.republic.hu/ https://www.facebook.com/republicegyuttes/?fref=ts Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó