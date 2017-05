Címlap » Hírek » Republic - Kimondom a neved Republic - Kimondom a neved Két évvel a többszörös platinalemezzé nemesült "Rajzoljunk álmokat!" után elkészült az új Republic album. 14 friss szerzemény magukról, a világról és mindarról, ami körülveszi őket… Mostanra annyi újabb gondolati és zenei mondanivaló fogalmazódott meg a zenekarban, amelyből összeállt egy új nagylélegzetű Republic lemez. A május 4-én megjelenő album egyenes folytatása a pontosan két éve kiadott „Rajzoljunk álmokat” zenei anyagának, mindamellett megtartja az együttes gyökereit is. A magát „lakossági beat” zenekarként aposztrofáló csapat ismét hozza azt a pop-folk-rockos hangzást, amiért a szívünkbe zártuk őket. A "Kimondom a neved" első, címadó dalának születésére így emlékezik vissza a zenekar énekese, Boros Csaba – „A gyerekeim valahogyan mindig belekavarodnak az alkotás folyamatába. A Kimondom a neved az utolsók között született meg. Eredetileg egy lírai nótának készült, Wéber Ferenc szövegével. Megírtuk, de aztán el is feledkeztünk róla. Ha Ákos fiam egyszer csak nem kezdi el dúdolni a konyhában, akkor nem is kerül fel erre az albumra. Mindenesetre így előkerült, a zenésztársaim meg rábeszéltek, hogy csináljunk ebből egy beat nótát.” A történet itt nem ér véget. A lemez záró track-je, a „Kinél van most a szivárvány” is ez a dal, csak éppen vonósnégyes és zongorakísérettel akusztikusan megszólaltatva. Így stílusosan az album utolsóként elhangzott mondata is az, hogy „Kimondom a neved”. A zenekar minden tagja szerzőként is részt vett az album megalkotásában. Patai Tamás, szólógitáros például a rock’n’rollos rockos világot erősíti „Ketten a világ közepén” című szerzeményével. A népies vonalat jól képviseli a „Ha igaz lenne” nótában Gulyás Ferenc (egykori Nox tag) dalszövege. Érdekesség, hogy ezt a nótát Boros Csaba duettben énekeli fel Bagossy Norberttel, a Nagyszínpad döntős Bagossy Brothers Company frontemberével, és a zenekar tangóharmonikása Kozma Zsombor is szerepel benne. Az album egyik dalának szövegét Gerendás Péter jegyzi. A "Kimondom a neved" május 4-étől a MOL üzemanyagtöltő állomások Shopjaiban elérhető. http://www.republic.hu/ https://www.facebook.com/republicegyuttes/?fref=ts Kiadó: Universal Music https://www.facebook.com/universalmusichungary/ http://www.universalmusic.com/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó