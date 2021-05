Az NKA Raktárplusz elnevezésű programjának, JazzArt Alapítvány pályázatának keretében, meghívásos alapon 22 magyar produkció koncertfelvételére került sor a Budapest Jazz Clubban.

A koncertek közül néhányat mi is közzétettünk, válogatásunk, melynek most utolsó darabját mutatjuk be, nagyjából szubjektív, semmiféle értéksorrendet nem kíván tükrözni. Friss hír, hogy a Budapest Jazz Clubban május 4-től már közönség előtt zajlanak a jazzkoncertek, aminek természetesen mi is örülünk.

Ezt a koncertet is közönség nélkül rögzítették – és bár nagyon nehéz lehet közönség nélkül, csak a kameráknak játszani, visszajelzés nélkül – a koncert színvonalán ez egyáltalán nem érződik. A László Attila Fusion Circus 2019-ben alakult, és első alkalommal a Ceglédi Dobos Gálán mutatkozott be, Borlai Gergővel, mint vendégművésszel a doboknál. László Attila jazz-rock kompozícióinak nagyon jól áll, az izgalmasan hangszerelt háromtagú fúvósszekcióval dúsított megszólalás, érdemes meghallgatni, megnézni a Budapest Jazz Club által készített felvételt.

László Attila Fusion Circus

László Attila - gitár

Nagy János „Yancha” - billentyűs hangszerek

Lattmann Béla - bass

Zombori Attila - dob

Pecze Balázs - trombita

Soso Lakatos Sándor - szaxofon

Csapó Krisztián - harsona





https://www.facebook.com/attila.laszlo.906

