Címlap » Hírek » Radics Gigi koncert-show az Arénában Radics Gigi koncert-show az Arénában Az elmúlt évek itthoni és külföldi teltházas koncertjei után idén először önálló nagyszabású látványos koncert-show-jára készül Radics Gigi november 10-én 19:00 órakor a Papp László Budapest Sportarénában. Nem tudunk nem elfogultan nyilatkozni róla, hisz különleges, tiszta hangja, kisugárzása nemcsak az itthoni és külföldi rajongóit, de még a világhírű Quincy Jonest is elvarázsolta. „Radics Gigi a világ 5 legjobb énekesnője közé tartozik!" – nyilatkozta Quincy Jones őszintén. Gigi, fiatal kora ellenére, már sokszoros arany és platinalemezes előadó, valamint számos díj és elismerés tulajdonosa, 2018-ban ismét, a magyar X-Faktor egyetlen női mentora! A koncert-show-n élvezhetjük először Gigi vadonatúj dalait, a régi jól ismert dallamok pedig új köntösben, új hangszerelésben kúsznak be a produkcióba. Grandiózus, egyedi vizuál és fénytechnika jelenik meg a színpadon, melyek képesek pompásan beleolvadni, ráhangolódni a koncert látványvilágára. A nagyszabású show rendezője a méltán híres Bőhm György lesz, akinek nevéhez számos szuperprodukció fűződik. A show látványtervezője Madarász János „MADÁR" aki a mindenkori Ákos produkciók és számos hazai sikeres musical vizuál és fény kreátora. Gigi páratlan, egyedi készítésű ruhái is pontosan illenek majd az est igényes, bulis hangulatához, kiemelve a sztár szépségét, fiatalságát és egyedi stílusát. A koncerten meglepetésvendégek lesznek, továbbá profi zenekar és nemzetközi szintű tánckar színesíti a show-t. Betekintést nyerhetünk Gigi amerikai tartózkodása alatt gyűjtött tapasztalataiba, munkáiba. Jegyek itt: http://www.eventim.hu/hu/jegyek/radics-gigi-koncertshow-budapest-papp-laszlo-sportarena-1050504/performance.html Mentsd el a dátumot: 2018. november 10. 19:00 óra PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA! Radics Gigi Facebook: https://www.facebook.com/radicsgigihivatalos/ Share |