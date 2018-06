Címlap » Hírek » QUINCY JONES 85 - születésnapi koncert QUINCY JONES 85 - születésnapi koncert A legendás zenész-producer születésnapi koncertjére Budapesten, 2018. július 16-án a Papp László Budapest Sportarénában kerül sor. Quincy Jones, aki Time Magazin szerint a 20. század egyik legbefolyásosabb zenésze és producere, idén 85 esztendős. Ebből az alkalomból két nagyszabású koncertet ad Európában, ahol életének és örökségének ünneplésére egy-egy felejthetetlen előadást mutat be egy zenekarral és néhány kedvenc tehetséges zenész barátjával. Quincy Jones a hetvenes évektől párhuzamosan dolgozik soul és popzenészekkel (Ringo Starr, Billy Preston, Colosseum, Rufus & Chaka Khan, Paul Simon, Donna Summer) és jazz muzsikusokkal (Aretha Franklin, Count Basie, Ray Charles, Lonnie Brooks, B.B. King, Miles Davis). Felfedezője volt Michael Jacksonnak, majd producere és szerzője lett lemezeinek is. Az 1982-ben megjelent Thriller több mint 100 millió példányban kelt el és Elvis Presley és a Beatles óta nem látott hisztéria és rajongás vette körül pártfogoltját. Szintén Jones volt a producere, karmestere, szervezője a „We Are the World” című dalnak, lemeznek, a híres stúdióvideónak, ami az „USA for Africa” nevű jótékonysági supergroup ikonikus dala lett. Elismeréseinek felsorolása egy kisebb könyvet töltene meg. Hét Oscar-díj, 27 Grammy díj (79 jelölésből), életműdíj. 2013-ban a Rock and roll halhatatlanja lett. Kiérdemelte a George and Ira Gershwin életműdíjat, a Polar Music díj, a Királyi Zeneakadémia díjának tulajdonosa, több egyetem díszdoktora, első amerikai zenészként megkapta a Francia Becsületrend parancsnoki fokozatát. Richard Bona A budapesti jubileumi koncerten itt lesz a hazánkban is jól ismert kameruni származású énekes, basszusgitáros Richard Bona, Dee Dee Bridgewater, a világ egyik legelismertebb jazz-énekesnője, Alfredo Rodriguez kubai zongorista-virtuóz, a magyar származású, roma jazz-gitáros, immár világhírű Andreas Varady.Quincy Jones a világ legjobb hangjai közé sorolta Radics Gigiét, akit 2012-ben személyesen hívott meg a Montreux-i Jazzfesztiválra fellépni. Most Budapesten ismét találkoznak. A koncert másik hazai fellépője a Budafoki Dohnányi Zenekar lesz. Jegyvásárlás és további információk: GetCloser Concerts Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó