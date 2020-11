Címlap » Teszt / Bemutatás » PA rendszerek » QSC CP sorozat reloaded QSC CP sorozat reloaded A QSC CP sorozatú aktív ládákat a gyártó prémium szintű technológiájával vértezte fel, könnyen hordozható, különféle felhasználási területeknek megfelelő kivitelben. A QSC CP sorozata kétutas szélessávú modellekből áll, ezek a CP8 és CP12. Mindkét változat rendkívül hatékony 1000 W-os D osztályú erősítő modult tartalmaz. A CP8 változatban egy 8 inches mélyhangszóró és egy 1,4 inches nyomókamrás magassugárzó dolgozik, míg a CP12-ben a 12 inches mélyhangszóró mellett szintén egy 1,4 inches nyomókamrás magassugárzót találunk, melyek csúcsban a kisebb modell esetében 124 dB, a nagyobb esetben pedig 126 dB maximális hangnyomásszintet produkálnak. Mindkét modellen Gain szabályzóval ellátott két XLR/jack kombó bemenetet találunk, melyből az első vonal, a második pedig vonal vagy mikrofon bemenetként szolgál, melynél egy +25dB MIC Boost kapcsolóval tehetjük alkalmassá a bemenetet mikrofon fogadására. Kapunk még egy 3,5 mm-es AUX bejáratot is, mellyel vonalszíntű jelet küldhetünk az erősítőre, de rendelkezésünkre áll egy kevert XLR kimenet is mely több QSC CP hangfal összefűzését teszi lehetővé.



Kényelmes és hasznos az „egy gombnyomásos” DSP preset váltás, mellyel a felhasználási módhoz optimalizálhatjuk az aktív láda működését. Ezek használatáról ebben a magyar felirattal ellátott videóban részletesen szó esik.

Mindkét modell könnyedén állványra vagy a mélysugárzóra erősített tartórúdra helyezhető. Ha még több mélyhangra lenne szükségünk, a QSC CP aktív ládákhoz egy vagy két KS112 mélynyomót csatlakoztathatunk. A mélyládákkal történő használathoz is rendelkezésünkre áll gyári preset. A különböző fűzési módokat mutatja be az alábbi videó. Ennél a videónál is kiválasztható a magyar felirat!

A QSC CP széria kedvező ár-érték aránnyal kínál aktív hangsugárzó megoldást azok számára, akik a QSC által nyújtott teljesítményt, minőséget és megbízhatóságot választják. A hangsugárzó ultra kompakt formájának és könnyű súlyának kombinációja tovább emeli a termék vonzerejét, könnyű szállítást és üzembehelyezést biztosít mind színpadi, élő, mind telepített felhasználás esetén. A talán leginkább irányadó és kritikus Sound On Sound szakmai oldal tesztjében nagyon elismerően ír a QSC CP széria modelljeiről, többféle felhasználási területen is tesztelték és a rendszer csodálatosan teljesített. Pozitívumai közül kiemelték a kompakt méretet, a nagy teljesítményt, a minőségi összerakást és masszívságot, a többféle bemeneti lehetőséget és a vonzó megjelenést. Negatívumot egyet sem említettek… A QSC termékek hazai forgalmazója az INTERTON Group.

A QSC termékek hazai forgalmazója az INTERTON Group.