Címlap » Hírek » Prince utolsó gitárja, a Purple Special Prince utolsó gitárja, a Purple Special Az utolsó gitár, ami Prince számára készült, egy egyedi darab volt, ami Simon "Gus" Farmer, az angliai Heathfieldben élő gitárkészítő mester műhelyéből került ki.

Simon "Gus" Farmer egy interjúban elmesélte, hogy a gitárt nagyjából 9 éve kezdte építeni, amikor Prince a londoni O2 Arénában lépett fel. Mikor elkészült, barátai azt mondták, hogy ez lenne a „tökéletes” gitár Prince számára, el kell, hogy juttassa hozzá, de minden erőfeszítése ellenére nem tudta felhívni a sztár figyelmét a hangszerre. „Nem sikerült, csalódott voltam, de továbbléptem, más dolgokkal foglalkoztam” – meséli Farmer. Történetesen nem Farmer és a barátai voltak csak oda a gitárért, mert például a Guitarist Magazine 2008 januárjában egy hosszú, fotókkal illusztrált cikket közölt a Purple Special-ről. Lehet, hogy a cikknek köszönhetően, lehet, hogy nem, de tény, hogy az interneten egyre több fotó keringett a gitárról, főleg a Prince rajongók körében. Eközben Framer változatlanul élte tovább életét, folytatta a gitárkészítést heathfieldi műhelyében, mígnem 2016 februárjának egy reggelén különös e-mailt kapott. „Hello, a nevem Kirk Johnson, a Paisley Park Studios és Prince menedzsmentjéből és kérem, vegye fel velem a kapcsolatot a lehető leghamarabb. A Purple Guitarról, szeretnénk Önnel beszélni.”

„Először azt hittem, hogy valaki szórakozik” – emlékszik vissza Farmer – „de néhány levélváltás után rájöttem, hogy eljött a pillanat, amire közel egy évtizede vártam.” Miután Prince menedzsmentje kapcsolatba lépett vele, Farmer elküldte a gitárt Prince-nek, aki március elején kapta meg. „Tetszett neki, és rögtön rendelt egy basszusgitárt is, éppen azon dolgoztam, amikor meghalt” – mondja Farmer. „Csodálatos volt látni, hogy az én gitáromon játszik, és annyira tetszett neki, hogy egy másik hangszert is akart tőlem. Később mesélték, hogy az én gitárom volt az utolsó gitárja. Nem sokáig játszhatott rajta, de elég ideig, hogy élvezhesse.” Simon "Gus" Farmer, aki a gitárért 15 000 fontot kapott, azt mondta, hogy Prince halála hihetetlen módon sokkolta, minthogy azokban a hetekben minden erejével a basszusgitár elkészítésén dolgozott. „Biztos vagyok benne, hogy befejezem, de nem tudom, mit fogok vele kezdeni” – zárta a történetet az angol gitárkészítő. Purple Special főbb jellemzők:

Test anyaga: cédrus és szénszál

Fogólap: szénszálas anyag

Fogólap rádiusz: 12”

Menzúra: 25”

Felső nyereg szélessége: 43 mm

Pickup konfiguráció: HS

Kezelőszervek: hangerő, hangszín, háromállású pickup-váltó

Húrláb: hardtail

Hangolókulcsok: Gotoh 510

