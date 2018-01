Címlap » Hírek » Piramis koncert a MoM Sportcsarnokban Piramis koncert a MoM Sportcsarnokban A zenekar már régóta készül erre a nagy koncertre, mert egy országos turnésorozat első állomása lesz, a Budapesti MoM Sportcsarnok. Több év után, 2018 márciusában ismét nagy koncertet ad, a magyar rock zene legendás zenekara, a Piramis. Az eseményen megemlékeznek az egykori zenésztársukról, Som Lajosról, aki az egyik alapítója volt a zenekarnak. A repertoárban több olyan dal is felcsendül, ami hozzá köthető. Többek között a "Dal", "Ha volna két életem", "Másnap olyan hatalmas lett a világ, stb.... A zenekar már régóta készül erre a nagy koncertre, mert egy országos turnésorozat első állomása lesz, a Budapesti MoM Sportcsarnok. A Piramis egykori tagjai közül hárman: Závodi János gitáros, Gallai Péter billentyűs és Köves Miklós dobos tagjai a formációnak. Vörös Gábor basszusgitáros korábban az Ossianban játszott, az énekesi posztra pedig Nyemcsók János – Csoki – bizonyult a legmegfelelőbbnek, aki megszállott Piramis rajongó és mind hangi adottságai, mind színpadi munkája hitelessé teszik a Piramis frontvonalában. Őt a Manhattan együttesből ismerheti a közönség. Gallai Péter billentyűs, énekes, zeneszerző számtalan örökérvényű Piramis dal szerzője, egy újságírói kérdésre elmondta, hogy bár új dalokat nem játszanak, több olyan dal is elhangzik majd, amit korábban nem játszottak, de ezúttal belefér a repertoárba. A méltó megemlékezés mellett egy fergeteges nagy bulira számíthatnak a rajongók. Elhangzanak a legnagyobb slágerek és ugyanolyan erővel és töretlen hittel fogják játszani, mint amikor ezek a dalok megszülettek. A koncert a Danubius Music menedzselésével és az Art Anzix Színház szervezésében valósul meg. Jegyek itt: http://www.eventim.hu/hu/jegyek/piramis-koncert-budapest-mom-sport-476570/event.html PIRAMIS koncert Helyszín: MOM Sport

Cím: 1123 Budapest, Csörsz u. 14-16.

Időpont: 2018. március 3. – 20 óra