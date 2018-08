Címlap » Hírek » Phil Collins, Nic Collins és a Genesis Phil Collins, Nic Collins és a Genesis Phil Collins nyitott arra, hogy visszatérjen a Genesisbe, ha a fia, Nic dobolhatna a bandában. 11 éve, hogy a legendás Genesis összeállt a Turn It On Again turnéra, és kevés okunk van feltételezni, hogy a banda valaha ismét együtt játszana. Különösen azután, hogy Phil Collins egészségi állapota megromlott, súlyos idegbántalmaktól szenved, a járás is nehezére esik, a dobolásról pedig le kellett mondania. Ugyanakkor tavaly megkezdett, és még most is tartó Not Dead Yet! szóló turnéján fia, Nicholas ül a doboknál, és a Phil Collins a Rolling Stone magazinnak azt nyilatkozta, foglalkoztatja az ötlet, hogy visszatérjen a Genesisbe, ha fia dobolhatna a zenekarban. „Nem állítom, hogy ez nem lehetne lehetséges” – mondja Collins. „Még mindig nagyon közel állunk egymáshoz Mike Rutherforddal és Tony Banks-szel. El sem tudom képzelni, hogy milyen lenne, ha nem dobolhatnék, de bármi lehetséges.” Phil azt is elmondta, hogy Rutherford és Banks tavaly ott voltak egyik londoni szóló koncertjén és lenyűgözte őket Nicholas játéka. Mike így fogalmazott: „Nic pontosan azt játssza, amit kell, és amire szükség van, és amiért ezeket a dalokat megírtad” – idézte Phil a Rolling Stone-nak. „Azt hiszem nagyon szép dolog volt tőle ez a kijelentés… Azt hiszem, ha bármit csinálnánk együtt, az csak úgy lenne lehetséges, ha Nic dobolna, mert én már nem dobolhatok” – folytatta Collins. Majd hozzátette: „Úgy gondolom, hogy eléggé jó véleménnyel vannak Nicről, ahhoz, hogy velünk játszhasson.” Ami Nicet illeti, ő korábban azt nyilatkozta a Rolling Stone-nak, hogy ha felkérnék, hogy a Genesisben doboljon, az maga lenne az extázis, habár a maga részéről nem sok esélyét látja az újra összeállásnak. A dob 3:46-nál száll be, és itt Nic még csak 15 éves volt, de keményen nyomta, és azóta már 2 éve telt el...

Miután Phil végigturnézta a fél világot fiával, Nickel – aki most már 17 éves – és nagyszerű visszajelzéseket kapott, most sokkal nagyobb az esélye elképzelésének, mint korábban. Ez nem azt jelenti, hogy Phil már felhívta telefonon Rutherfordot és Banks-szet, hogy koncert terveket készítsenek. „Pusztán arról van szó, hogy említettem Tony-nak, hogy ha bármit szeretnénk még együtt csinálni, az csak úgy lehetséges, ha Nic dobol…” – fejezte be Collins.

Phil Collins szóló turnéja október 5-én folytatódik a floridai Lauderdale-ben.