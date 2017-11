Címlap » Hírek » Petruska jazzre hangolva Petruska jazzre hangolva Petruska Hovatovább című, most induló koncertsorozatával egy olyan útkereső fázisba enged betekintést közönségének, melybe ritkán nyílik lehetőségük. Különféle műfajok, felállások és különleges vendégek kísérik útján. Az első alkalommal a jazz mezején kalandozik Oláh Dezső, zongoraművész kíséretével november 21-én, az Opus Jazz Clubban. Mikor jön az új album? – teszik fel a kérdést gyakorta zenészeknek, miközben az új és a régi lemez közötti időszak éppoly izgalmas egy zenész életében, mint maga az alkotás. Mert a két korong közötti időszak maga az ihletgyűjtés, egy izgalmas utazás, ahol a művész újra felfedezi a körülötte lévő világot és benne a saját helyét. Most, Petruska Hovatovább koncertjeivel éppen ezt a falat dönti le, hiszen koncertjein minden alkalommal új oldaláról ismerhetjük meg a dalszerző énekest. Nem titok, hogy az eseménysorozat létrejöttének fő célja az útkeresés, azonban ennek felvállalása és közönséggel való megosztása egészen egyedülálló, őszinte gesztus, amivel Petruska tulajdonképpen éppen erre az ihletgyűjtő útra invitálja meg rajongóit is. A Dal 2016 felfedezettje és a 2017-es Nagy-szín-pad! elődöntőse a jövő év nagy részét kitevő koncerteken két sikeres nagylemeze után a készülő harmadikhoz keres új ihletet. És hogyan zajlik ez az útkeresés? Úgy, hogy egy koncertsorozat erejéig különféle felállásokban és stílusokban hallgathatjuk meg a jól ismert Petruska dalokat. És honnan az ötlet? „A Trouble in My Mind megírásakor úgy éreztem, nincs semmi üzenetem, viszont arra gondoltam, miért ne épp erről szóljon a dal? Eleinte kockázatosnak éreztem egy ilyen jellegű kitárulkozást, de aztán pont ez a dal repített eddig a legmesszebbre. Miért ne engedhetnék meg magamnak egy hasonló játékot a produkció egészével is?” – meséli Petruska András. Teszi mindezt hol különböző műfajból érkező neves vendégművészek segítségével, hol új stílusok, különböző zenekari felállások kipróbálásával, mielőtt a következő zenei fejezetébe lépne. Egyedülálló, határtalan fantázia, játékos, formabontó, szabadság – ezt nem szokták megengedni maguknak a zenészek. A Hovatovább koncertek első alkalmával, november 21-én Petruska a jazz mezején kalandozik és ebben Oláh Dezső zongoraművész lesz a partnere az Opus Jazz Clubban. Az 1986-ban született Oláh Dezső zeneszerző és zongorista Magyarország egyik legtehetségesebb és legrangosabb fiatal zenésze. A Junior Prima díjas jazz-zongorista zenei pályafutását számtalan szakmai díj és a lehető legváltozatosabb zenei együttműködések szegélyezik. A duó kifejezetten erre az alkalomra átdolgozott, újraharmonizált Petruska szerzeményekkel és néhány kedvenc standarddel készül, de a műsorban természetesen megszólal majd a Temesvári Bence hegedűssel alkotott hagyományos felállás is. Petruska feat. Oláh Dezső

Időpont: 2017. 11. 21. 21.00

Helyszín: Opus Jazz Club



Jegyárak: 2500 Ft

Jegyvásárlás: a helyszínen és online a Jegy.hu-n: https://www.jegy.hu/program/petruska-feat-olah-dezso-85845

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/1137835926353277/