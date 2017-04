Címlap » Hírek » Palmer Bass Pocket Amp - erőgép a zsebben Palmer Bass Pocket Amp - erőgép a zsebben Korábban már hírt adtunk a Palmer Bass Pocket Amp megjelenéséről, most Horváth „Sexy” Gábor tesztjén keresztül ismerkedhettek meg az apró erőgéppel alaposabban.





Mit viszek mostanában magammal egy koncertre? Csak a gitártokomat! Benne különböző okos dolgokkal (a gitáron és a pántján kívül): felcsíptethető hangoló gép, amit nem kell bedugnom sem a gitáromba, sem a fali hálózatba; húrozó kurbli, beépített csípőfogóval – pillanatok alatt fel lehet csévélni a kulcsra a húrt; mini, előre átitatott fogólap tisztítókendő légmentes csomagolásban; illetve manapság már nem bízom magam a véletlenre, a saját hangzásomat is elviszem egy apró pedál képviseletében. Apró, befér a tokomba, elemről is tud működni, ráadásul rengeteg okos és izgalmas szolgáltatást nyújt. Ilyen eszköz a nemrégiben debütált Palmer Bass Pocket Amp, melyet a német cég azoknak a modern basszusgitárosoknak fejlesztett ki, akik már unják a drága és nehéz erősítőket magukkal cipelni, azonban mindenféle körülmények között ragaszkodnak egy jól megszokott, adott szituációhoz könnyedén alakítható hangzáshoz. Maga a kütyü pedál formátumú, alig 40 dekás alumínium kocka, melynek alsó felén található egy basszusgitár bemenet, választható előcsillapítással (pad); fejhallgató kimenet, Aux bemenet, illetve egy párhuzamos kimenet Bass Thru felirattal. A felső csatlakozósor egy DI kimenettel kezdődik, melyről egy időben egy jackes kijáratnak köszönhetően az erősítőnket is üzemeltethetjük. Van még itt egy effekt kör, illetve egy DC 9 voltos táp bemenet is. A doboz alján egy, a vizuális dimenziókhoz képest nagy elemfedelet találunk, innen válik egyértelművé, hogy elemről is üzemeltethetjük a mütyürt. Nézzük meg, milyen potméterekkel és kapcsolókkal alakíthatjuk ki a számunkra megfelelő hangzást!

Az alsó sorral kezdjünk, méghozzá egy Drive potméterrel, amivel beállíthatjuk a számunkra megfelelő érzékenységi szintet, majd következik egy Blend, aminek segítségével keverhetjük a basszusgitárunk natúr hangszínét a Pocket Ampen beállított hangzással, illetve találunk itt egy Saturate elnevezésű limiterhez hasonlatos áramkörhöz tartozó tekerőt, s egy kimeneti hangerőt (Vol). A felső sor ismerős lehet minden basszusgitárosnak, hiszen Bass, Mid és Highs majdnem minden erősítőn található. Érdekesség, hogy itt a Mid szekción két állítási lehetőség van: Level, amivel az emelést vagy vágást szabályozhatjuk, illetve egy Freq, ami az előbbi középfrekvenciáját állítja, így összességében egy fél parametrikus EQ-t kapunk. Találunk még itt 4 tolókapcsolót, amiket a Mode indít, ahol három alapvető hangzást állíthatunk be, úgymint Clean, O. drive és Fuzz. Mellette helyezték el pre/post DI kapcsolót, beállíthatjuk a lábkapcsoló működési módját, hogy némítani szeretnénk a kimenetet, vagy egyszerűen kikapcsolni a pedál funkcióját (hangoláshoz, gitár cseréhez nagyon előnyös a mute lehetőség!), és végezetül van itt egy hangfal szimulációs opció is, mely Flat állásban nem működik, modern és vintage módban viszont egy passzív filtert rak a kimenetekre, ezzel szimulálva a különböző basszusgitár hangfalak hangzását. „A félparametrikus közép zseniális találmány, segítségével nagyjából bárhova tudunk hegyet vagy völgyet csinálni a hangképbe.” Élesben elsőre azt tűnt fel, hogy rengeteg opciót kínál maga az eszköz. Használhatjuk passzív basszusgitárunk „aktivizálására”, lehet egy kapcsolható effekt kör, kimondottan torzító, vagy betehetjük pedáljaink után erősítő szimulátornak a boardunkba; működhet önállóan egy előfokként, avagy a bass thru kimenettel csinálhatunk csak a keverő számára egy tökéletes hangszínt, míg mi a színpadon saját magunknak állítunk be egy kényelmes hangképet. A doboz elnyűhetetlen, a kapcsoló rengeteget bír, és szépen kapcsol, az EQ nagyon jó helyen dolgozik; szépen jön a fény, ha a magasat tekerjük, és nagyon kellemes, vaskos mélyeket tudunk keríteni hangszerünknek a Bass potméter segítségével. A fél parametrikus közép zseniális találmány, segítségével nagyjából bárhova tudunk hegyet vagy völgyet csinálni a hangképbe, ezzel könnyebben átszólni a zenekaron, vagy ha épp az ellenkezőjére van szükség, egy kicsit jobban beleülni a banda hangzásába. A fejhallgató kimenet segítségével közvetlenül varázsolhatunk maguknak egy basszusgitár sávot a fülmonitor rendszerünk részére, vagy otthon, illetve útközben gyakorolhatunk egy fejhallgató segítségével. Az Aux In is nagy találmány, vele telefonunk vagy laptopunk használatával könnyen eljátszhatjuk még az öltözőben is a kevésbé biztos dalokat, illetve gyakorláshoz is tökéletes társat kínál egy metronóm ide történő bekötésével. Az effekt kört egy sztereó kábellel tudjuk használni, melynek egyik vége 2 monó csatlakozóban végződik, amiből az egyik a Send, a másik a Return.



Összességében elmondható, hogy az eszköz tökéletesen hozza azt, amire kitalálták. Széles hangszínezési lehetőségek, overdrive lehetőség a leheletnyi reccsenéstől egészen a hegesztő fuzzig, melyhez bekeverhetjük a tiszta hangszínt, hogy ne vesszenek el a mélyek. Minőség, tartósság és kifinomultság jellemzi a Palmer termékeit évek óta, most sem okozott csalódást a márka! Horváth „Sexy” Gábor írása a Zenész 201. számában is olvasható.

A Palmer hazai forgalmazója az Elimex: http://www.elimex.hu/

