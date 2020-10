Címlap » Hírek » Palásti Máté az Ortega Guitars hivatalos előadója Palásti Máté az Ortega Guitars hivatalos előadója Az Ortega Guitars Magyarország büszkén és szeretettel köszönti - hivatalos előadói között - Palásti Máté gitárművészt, zeneszerzőt. Máté hatéves korában kezdett zenélni. Snétberger Ferenc tanítványaként már igen fiatalon volt alkalma együtt játszani világhírű művészekkel, többek között Richard Bona-val és Paolo Vinaccia-val is. 2019-ben egy franciaországi jazz fesztiválon, a kulisszák mögött együtt zenélhetett George Benson jazz legendával. Számos hazai és külföldi fellépése mellett, több ízben járt indiai koncertkörúton, ahol 2018-ban a Nemzetközi Kalkuttai Gitárversenyen adott szólókoncertet, illetve tagja volt a verseny zsűrijének. De lehetősége volt már az Egyesült Államokban is bemutatni gitártudását. Máté zenéjét jazz, flamenco, latin, funky, brazil, illetve bossa nova stílusjegyek jellemzik, amiket saját improvizációival tesz egyedivé. Ahogy fogalmazott, a „spanyol” gitár iránti szeretete már egészen kiskora óta, mintha belé lenne kódolva. Talán nem véletlen, hogy választása a spanyol gyártású, Ortega BWSM/2 modellre esett. A gitáros másik Ortega hangszere a The Private Room szériába tartozó STRIPEDSUITE-C/E elektro-klasszikus gitár. Ha nem szeretnétek lemaradni a művész bemutatkozó videóiról új Ortega hangszereivel, kövessétek Palásti Máté és az Ortega Guitars Magyarország Facebook és Instagram oldalait! ortegaguitars.com facebook.com/ortegamagyarorszag instagram.com/ortega_guitars_hungary facebook.com/Palastiguitar

instagram.com/mate_palasti



