Az Ortega elindította #OrtegaLovesLefties kampányát, melynek nyomán balkezes pengetős hangszereinek kínálatát kivételes mértékben megnövelte. Sorozatunk III. részében a különböző ukulele sorozatokból emelünk ki egy-egy balkezes újdonságot és egy bendzsó-lelét is bemutatunk. Az akusztikus és elektroakusztikus gitárok mellett az Ortega jelentősen bővítette egyéb balkezes pengetős hangszereinek kínálatát. Elsősorban az ukulelékből találunk új balkezes változatokat, de kapható balkezes banjolele, banjo és

basszus ukulele is.

Három Keiki Ukulele Pack



Nyáron írtunk a Keiki K2 ukulele családról, aminek legfőbb érdekessége, hogy a hangszerek tetőlapját és fejrészét Guglielmo Gasloli olasz grafikus és vizuális művész egyedi grafikái díszítik. Nos, a Keiki K2 széria modelljei balkezes „natúr” változatban is léteznek, ezeken a hangszereken már elmarad a fedlapot díszítő grafika és a fa természetes megjelenése adja a dizájnt. K2-MAH-L

A K2-MAH-L ukulele szoprán méretű (a K1-nél nagyobb) hangszer, melynek enyhén domborított műanyag hátlapú testére mahagónifa top került, a nyak anyagát okumé fa (Afrika nyugati és középső részén, viszonylag szűk területen honos fafaj) adja, a nyak hátoldala selyemfényű natúr finish-t kapott. A fogólap és a húrláb műanyagból készült. A hangszer skálahossza 364 mm, a felső nyereg szélessége pedig 36 mm. A fejrészen négy krómozott, fekete gombbal ellátott nyitott mechanikájú hangolókulccsal találkozhatunk. K2-MAP-L

Ahogyan a típusjelzés is sugallja, ennek az ukulelének a tetőlapja juharfából (maple) készült. Egyéb szempontból teljesen megegyezik a fenti modellel. Az okumé nyak itt is selyemfényű natúr lakkozást kapott, de a fejrészt a jávorfa toppal megegyező színűre fényezték. Mindkét ukulele Keiki Ukulele Pack formájában kapható, ez a csomag a hangszeren kívül egy csíptetős hangológépet, egy hanglyukba akasztható hevedert, öt médium Keiki pengetőt és egy hangszerzsákot tartalmaz. Mindkét Keiki Ukulele Pack ára 19 800 forint. Keiki K3-SPM-L

A folyamatosan bővülő K3 széria modelljei egzotikus hangszerfák felhasználásával készülnek. A K3-SPM-L modellnek az érdekessége a látványos, márványos mintázatú juharfa tetőlap, ami selyemfényű lakkozást kapott. A test itt is enyhén domborított és műanyagból készült, valamint a 12 érintős fogólap és a húrláb anyaga is műanyag. A hangszer skálahossza 364 mm, a felső nyereg szélessége pedig 36 mm. Az okumé nyak fejrésze ugyanolyan mintázatú, mint a tetőlap. Ezt az ukulelét is Keiki Ukulele Pack formájában vehetjük meg, ugyanazokkal a tartozékokkal, mint a fenti modelleket. A hazai ár: 26 500 forint. Ortega Earth ukule

Az Ortega Earth sorozatban is találunk balkezes újdonságot, RUDAWN-L, a RUOCEAN–L, és a RUCOAL-L modellek személyében. A típusjelzésben található DAWN, OCEAN és COAL a hangszer színére utal, vagyis Dawn Sunburst, Ocean Blue és Coal Black színekben kaphatók ezek a koncert méretű balkezes ukulelék.



A hangszer teste, kávája és tetőlapja is okumé fából készült, melyhez selyemfényű mahagóni nyak csatlakozik. A 380 mm-es skálahosszú ukulele húrlába és fogólapja is diófából való és 18 érintőnek ad helyet, a felső nyereg szélessége 36 mm. Az ukulelék megjelenését az öntött, krómszínű hangolókulcsok és a fehér ABS testszegélyezés teszi teljessé. Mindhárom balkezes modell ára 26 500 forint. RUCOAL-CE-L Mindhárom modellből létezik cutaway fazonú, Ortega Magus Uke rendszerű elektronikával felszerelt változat is, ezek a RUDAWN-CE-L, a RUOCEAN–CE-L, és a RUCOAL-CE-L modellek. Az elektronikával ellátott cutaway testű ukulelék ára 43 000 forint.

Ortega Timber RUTI-CC-L

A Timber sorozatú ukulelék a különböző kiváló minőségű, válogatott hangszerfákból készülnek, kivételesen aprólékos munkával, az adott hangszerfa egyedi hangzására és megjelenésére fókuszálva. Ebben a sorozatban is több balkezes modell található, most ezek közül egy tömör cédrusfa tetővel felvértezett modellt mutatunk be. A RUTI-CC-L típusjelzésű modell kávája és hátlapja diófából készült, erre a testre került a tömör cédrus top. hangszer nyakának anyagát okumé fa adja, a nyakra diófa fogólapot ragasztottak, amit juharfa berakások díszítenek. A 18 érintős koncert méretű modell skálahossza 382 mm, a csont felső nyereg szélessége 36 mm. A húrláb is diófából készült, csont nyergekkel, a hangszer fejrészére ovangkol fa borítás került. Az öntött hangolókulcsok aranyszínűek, fekete gombokkal, a hangszer megjelenését a nyakat szegélyező diófa és a testen körbefutó dió-juhar binding teszi teljessé. A RUTI-CC-L ára: 53 000 forint.

Ortega OUBJE90-MA-L bendzsó-lele

Az Ortega kiváló minőségű bendzsókat, mandolinokat, bendzsó-leléket is készít, most ezekből egy újdonságnak számító balkezes bendzsó-lelét mutatunk be. A bendzsó-lele bendzsó testtel és ukulele nyakkal rendelkező négyhúros hangszer, ami a bendzsó jellegzetes hangzását nyújtja ukulele méretben és ukulele hangolással.



A balkezes, koncert méretű Ortega OUBJE90-MA-L bendzsó-lele hátul nyitott rezonátorteste juharfából készült, melyhez natúr selyemfényű kemény juhar nyak csatlakozik. A fekete ABS-sel szegélyezett juharfa fogólap és 18 érintőnek biztosít helyet, a hangszer skálahossza 394 mm, a felső nyereg 35 mm széles. A testre Remo bőrt feszítettek 12 szálcsiszolt réz feszítőkulccsal, a nyitott mechanikás hangolókulcsok szintén rézből készültek. A hangszert passzív pickup-rendszerrel szerelték fel, és kapunk hozzá egy Deluxe bendzsó tokot is. Az Ortega OUBJE90-MA-L hazai ára 100 000 forint. Az itt felsoroltakon kívül számos balkezes pengetős hangszert készít az Ortega, érdemes ellátogatni a https://ortegaguitars.com/en/products/filter/Left%E2%80%93handed%20Instruments-f13874.html oldalra, ahol mind 60 balkezes Ortega hangszer megtalálható.



