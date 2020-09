Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » OrtegaLovesLefties, több mint 60 balkezes hangszer II. OrtegaLovesLefties, több mint 60 balkezes hangszer II. Az Ortega elindította #OrtegaLovesLefties kampányát, melynek nyomán balkezes pengetős hangszereinek kínálatát kivételes mértékben megnövelte. Sorozatunk II. részében a különböző sorozatokból emelünk ki egy-egy balkezes gitár újdonságot. Student RSTC5M-L

Folytatva az Ortega jelentősen kibővült balkezes gitárkínálatát bemutatását mindenképpen meg kell említenünk a Student sorozatba tartozó RSTC5M-L modellt. A sorozat – ahogyan a neve is jelzi – tanulóknak szánt modelleket tartalmaz, és fontos, hogy már ezen a szinten is gondoltak a balkezes zenélni vágyókra. Bár belépőszintű, tanuló gitárról beszélünk, ez mégis egy teljes értékű és teljes méretű hangszer 650 mm-es (25.59”) skálahosszal és a felsőnyeregnél 52 mm-es nyakvastagsággal.

A gitár tetőlapja cédrusból készült, a hátlap és a káva anyagát catalpa, másnéven szivarfa adja. A testhez mahagóni nyak csatlakozik, amire diófa fogólap került. A hatlyukú Ortega húrláb is diófából készült, vagyis hangszerfák tekintetében az árához képest, a gitár meglepően jól van „eleresztve”. A test és a nyak is selyemfényű lakkozást kapott, a testet ABS szegély és egy egyszerűbb rozetta díszíti. A nejlonhúros gitár megjelenése, nyakszélessége inkább a hagyományos, klasszikus gitárokhoz áll közel. Az RSTC5M-L ára 47 000 forint. Family R221BK-L Az Ortega legnépszerűbb sorozata a Family, ami az ¼-es méretű gitároktól kezdve minden elképzelhető méretben és kivitelben kínál akusztikus és elektroakusztikus modelleket kezdő és professzionális gitárosok szármára. Ez a kínálat a balkezes gitárokra is érvényes, mind a lucfenyő, mind a cédrus tetőlappal ellátott gitárokból 1/4-es, 1/2-es, 3/4-es, 7/8-os és teljes méretű balkezes akusztikus modelleket kínál az Ortega.

Az R221BK-L modell a lucfenyő tetővel rendelkező családba tartozik, kávája és hátlapja mahagóniból készült csakúgy, mint a 650 mm-es menzúrájú nyak. A fogólap és a húrláb anyaga ennél hangszernél is diófa, a testet és a nyakat látványos mahagóni-gyöngyház kombinációjú szegéllyel látták el, ami tökéletesen illik a fekete selyemfényű lakkozáshoz. A gitár megjelenése, nyak szélessége (52 mm), hangolókulcs elrendezése, testvastagsága alapján ez hangszer is inkább a klasszikus modellek közé sorolható, az ára 95 000 forint, amiben egy Deluxe tok is benne van. Family R121SN-L Itt kell megemlíteni, hogy akik ilyen balkezes hangszert keresnek, lucfenyő tetőlappal, de keskenyebb nyakkal, azoknak a Family R121SN-L slim neck modell ajánlható, melynek nyakszélessége a felső nyeregnél 48 mm, ára pedig 72 000 forint, Deluxe tokkal. Family RCE125SN-L Még márciusban írtunk az Ortega 2020-as gitár újdonságairól, és ott mutattuk be a szintén Family sorozatú RCE125SN-SBK modellt, ezt a mahagóni testű, lucfenyő tetőlappal készülő single-cutaway fazonú, keskenyebb nyakkal ellátott elektroakusztikus gitárt. A jó hír az, hogy ez a modell is kapható balkezes változatban, bár nem fekete, hanem natúr színben, RCE125SN-L típusjelzéssel, az ára 97 000 Ft.

A Family sorozat cédrus tetővel készülő akusztikus gitárjainál ugyanúgy megtaláljuk a legkisebb, 1/4-es mérettől kezdve a teljes méretű modellekig bezárólag a balkezes hangszereket, mint a lucfenyő tetővel ellátott gitárok között. Family Pro RCE131SN-L A Family Pro családban is találunk újdonságot a balkezes modellek között, ő pedig az RCE131SN-L vékony nyakú, single-cutaway fazonú elektroakusztikus gitár. Ahogyan a Family Pro összes R131-es modellje, ez a gitár is tömör kanadai vörös cédrus tetővel büszkélkedhet. A test többi részének anyagát, ideértve a nyakat is, mahagónifa adja, az előző modellekhez hasonlóan fogólap és az Ortega 12 lyukú húrláb pedig diófából készült, az összképet a selyemfényű finish teszi teljessé.

A hangszer menzúrája 650 mm, a nyak szélessége a felső nyeregnél 48 mm, a nyak merevítését két irányban állítható merevítő pálcával oldották meg. A gitárt Ortega MagusPro elektronikával szerelték fel, javasolt hazai ára 123 000 forint, amiben egy Deluxe puhatok is benne van. Performer RCE138-T4-L A Performer sorozat is tartogat meglepetést a balkezes gitárosok számára, mégpedig az RCE138-T4-L gitárt. Ez a hangszer már eléggé közelít a többnyire könnyebb műfajokban használt elektroakusztikus modellekhez. A teste vékonyabb, mint egy klasszikus gitáré, a skálahossza a megszokott 650 mm (25.59”), de a fogólap már rádiusszal rendelkezik, vagyis kissé domború (sajnos ennek a mértékét nem közölte a gyártó) mint az elektromos gitároknál, és a mahagóni nyak szélessége is csak 48 mm a felső nyeregnél. A nyak a 14. érintőnél csatlakozik a testhez, ami szintén a nagyobb játékkényelmet szolgálja. Vagyis ezt a gitárt bátran használhatják olyan balkezes gitárosok is, akik amúgy nincsenek akusztikus gitárhoz szokva. A gitárhang szempontjából talán legfontosabb alkotóelem a tetőlap, tömör alaszkai lucfenyőből való, míg a káva és a hátlap sapele fából (a mahagónihoz hasonló afrikai lombos keményfa) készült. A fogólap és a 12 lyukú Ortega húrláb anyaga ez esetben indiai babérfa. Természetesen ezen a gitáron is megtalálható a két irányban állítható nyakmerevítő pálca. Ezt a modellt is Ortega MagusPro elektronikával és hangológéppel szerelték fel. A magasfényűre lakkozott gitár dísze az egyszerű, de elegáns Ortega signature diófa-jávorfa-fehér gyöngyház rozetta. Az RCE138-T4-L javasolt ára 160 000 forint. Az Ortega balkezes hangszereit bemutató sorozatunkat az ukulelékkel folytatjuk. Az Ortega balkezes gitárokról szóló sorozatunk I. részét ITT olvashatod. Az Ortega hangszerek európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution. https://www.facebook.com/ortegamagyarorszag Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó