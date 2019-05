Címlap » Hírek » Ortega Singer/Songwriter Acoustic Workshop Turné Ortega Singer/Songwriter Acoustic Workshop Turné A tavaly októberben megrendezett Ortega Ukulele Days rendezvénysorozat után, 2019. május 6-8. között egy talán még izgalmasabb koncepcióra épülő workshop turnéra invitáljuk az ukulele, a klasszikus gitár, illetve általában véve a nylonhúros hangszerek szerelmeseit. Szeretnél többet tudni arról, hogy a profi zenészek hogyan választanak hangszert, illetve soundot egy-egy ötletükhöz? Legyen az klasszikus gitár, banjo, banjolele vagy ukulele, a turné során minden kérdésedre megkapod a választ. A turné főszereplői – három hivatalos Ortega előadó – Svajcsik Kristóf (Mary Popkids), Szélinger Anna CéAnne (Hősök) és Bozóky Felicia Lili (I am Soyuz) lesz, akik igyekeznek minél szélesebb zenei spektrumot lefedni. Kristóf a Mary Popkids és a Tej zenekar gitárosa, egyben a Budai Gitáriskola igazgatója és tanára, aki a workshopok során az Ortega gitárok univerzális lehetőségeiről tart majd bemutatót. Emellett természetesen az ukulelés közönségnek is készül jó pár érdekességgel. Szélinger Annáról közismert, hogy fő hangszere az ukulele. Sőt saját ukulele lemezzel (egészen pontosan kazettával) is rendelkezik. Az utóbbi időben pedig a Hősök zenekari formációjába is egyre többször csempészi bele az ukulelét. Bozóky Felicia Lili (alias I am Soyuz) pedig – többek között – a frissen megjelent Whipple című lemezéről hoz dalokat, melyeket ukulelén, banjon és banjolelén ad elő. A várható produkciót illetően elég megnézni az előadónő Follow Behind You című klipjét. Az Ortega Singer/Songwriter Acoustic workshop turné első állomása, 2019. május 6-án lesz Pécsen, a Tajti-Music Hangszerkereskedelem támogatásával. Helyszín a Nappali Bár ahol 18:00 órai kezdettel várják az érdeklődőket. Másnap, azaz május 7-én 19:00-tól Budapesten, a Művészetek Palotájában folytatódik a turné, ahol az Ortega mellett a – MÜPA földszintjén található – Ethnosound Hangszerbolt lesz a házigazda. A budapesti workshopon Svajcsik Kristóf és Bozóky Lili tart interaktív bemutatót. A turné harmadik, egyben záró állomása május 8-án Nyíregyházán, a Club Hollywoodban lesz 18:00-tól, a Musik World Hangszerbolttal közös szervezésben Ha mindez nem lenne elég, a rendezvénysorozat mindhárom állomásán kipróbálható lesz számos prémium kategóriás Ortega hangszer, köztük igazi kuriózumokkal. Egy kis szerencsével pedig értékes Ortega nyereményeket is nyerhetnek a résztvevők. A workshopok során közös zenélésre is sor kerül, amihez – korlátozott számban – ukuleléket biztosítanak. Ortega Singer/Songwriter Acoustic workshop turné: 2019. május 06. Pécs, Tajti-Music Hangszerkereskedelem | Nappali Bár 18:00

2019. május 07. Budapest, Ethnosound Hangszerbolt | Művészetek Palotája 19:00 2019. május 08. Nyíregyháza, Musik World Hangszerbolt | Club Hollywood 18:00 ortegaguitars.com

facebook.com/iamsoyuz