Nemrégiben teszteltük az Ortega DSSuite C/E gitárt, amihez érkezett egy apró elegáns doboz is, melyben az Ortega, gitárokhoz fejlesztett vezeték nélküli rendszere lapult. Ezt is kipróbáltuk… Az elmúlt pár évet tekintve nagyon kinyílt a mini vezeték nélküli rendszerek piaca. A neves gyártók sorra hozzák ki különböző megfejtéseiket e terén. Idén az Ortega is előrukkolt első hangszerekre tervezett adóvevőjével, az ODWS-1-gyel, teljes nevén az „Ortega Digital Wireless System-1” rendszerrel. Ahogyan a neve is mutatja, a rendszer digitális, egészen pontosan 24bit/48KHz-es jelátvitellel működik, ami igazán kiváló minőségnek mondható. Az újabb wireless eszközökhöz hasonlóan 2,4 GHz-es frekvenciatartományon dolgozik, tehát tévé, rádió, és egyéb alacsonyabb tartományon működő digitális rendszerek nem zavarják. Frekvencia tartománya meglehetősen széles, 20 Hz-20 kHZ közötti. A rendszer nagyon kompakt: két egységből áll, melyek akár az ember tenyerében is elférnek, nagyságuk körülbelül egy-egy kavicséval megegyező. Formára teljesen egyformák, egyedül a színük és feliratuk alapján különböztethetők meg: fekete az adó-, sárga pedig a vevőegység. Az ODWS-1 működése pofonegyszerű: egy kapcsoló szolgál a bekapcsolásra, egy pedig a csatornaválasztásra. A rendszer négy különböző (A, B, C, D jelű) csatornával rendelkezik, így lehetőség van egyéb 2,4 GHz-en dolgozó eszköz melletti zavartalan használatra. Az adó- és vevőegységet azonos csatornára állítva már készen is áll az eszköz a jelátvitelre. Az aktuális csatornaállást jól látható LED-ekkel jelzi mind az adó- mind a vevőegység. A jack dugó 225°-ban állítható, így a legkülönbözőbb, akár extrémebb elrendezésű jack-aljzatokhoz is könnyedén illeszthető, illetve a hangszer testéhez hajlítható. Mindkét egység gumírozott, rázkódásvédelemmel ellátott házzal rendelkezik, mely nem karcolódik, továbbá nagyon strapabíró „kasznit” biztosít. Mindkét egység beépített akkumulátorral rendelkezik, mely egy feltöltéssel 5 óra folyamatos használtara biztosít energiát. A csomag része egy kétágú USB kábel, mellyel egyidejűleg tölthető az adó, és a vevő is, akár egy laptop USB portjának segítségével is. Az integrált akkumulátorok így gazdaságosabb, praktikusabb használatra adnak lehetőséget: nem kell bajlódni elemekkel, ahogyan a régebbi eszközöknél kellett. Ha 10 másodpercnél hosszabb ideig nem kap jelet egyik egység sem, akkor azonnal „standby” állapotra kapcsolnak, amint újra jelet kapnak, azt azonnal átengedik, vagyis rögtön visszakapcsolnak. A „sleep mode”-ra történő váltás semmilyen zajjal nem jár és ezzel a szolgáltatással működés közben is nagyon energiatakarékos az eszköz. Tesztelés alatt olyan zegzugos térben próbáltam, ahol a két egység között nem volt rálátás, fémtartalmú gipszkarton fal, vagy téglafal részek voltak közöttük, továbbá több vezeték nélküli eszköz (wifi router) is használatban volt. Az ODWS-1 állta a sarat, zavartalan volt a játék bármiféle kiesés, vagy jelszakadás nélkül. A tesztelés második felében a hangminőséget vizsgáltam, A/B teszt-szerűen egy jobb minőségű kábellel párba helyezve. Próbáltam elektromos gitárral, basszusgitárral, és piezo hangszedővel rendelkező akusztikus gitárral. Az eredmény mindhárom esetben kielégítő volt. Játékérzetre abszolút természetes, kábelszerű élményt adott, nem tapasztaltam semmilyen zavaró kompressziót, sem pedig a magas frekvenciák vágását, mely a wireless rendszereknél bizony sok esetben előfordul. Összességében egy precíz, stabil működésű meglehetősen kompakt rendszerről beszélhetünk, melynek használata nagyon egyszerű. Fontosabb adatok Gyártó: Ortega Ár: 42 000 Ft Forgalmazza: Meinl Distribution 2,4 GHz

Garantáltan 5 ms alatti jelkésés

4 csatorna

30 m hatótávolság (kiesés nélküli működés)

24bit/48KHz veszteségmentes digitális jelátvitel

Integrált, tölthető akkumulátor

5 órás használat egy töltéssel

Aktív és passzív hangszereket is támogatja

