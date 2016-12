Címlap » Hírek » Orosz Zoltán és Barátai - Újévi örömkoncert Orosz Zoltán és Barátai - Újévi örömkoncert Páratlan élményre számíthatnak azok a szerencsések, akik Orosz Zoltán harmonikaművésszel és rangos zenésztársaival ünnepelhetik együtt az újévet. Páratlan élményre számíthatnak azok a szerencsések, akik Orosz Zoltán harmonikaművésszel és rangos zenésztársaival ünnepelhetik együtt az újévet, a világjáró harmonikaművész India, Szingapúr és Szibéria után, végre itthon örvendezteti meg a rajongókat, egy fergeteges újévi örömkoncerttel. Az élmény garantáltan páratlan, bár a fellépők száma páros: a hat nemzetközileg ismert és elismert előadóművész egy egészen különleges, új műsorral készül az estére. Fellépő művészek: Orosz Zoltán – Artisjus- és eMeRTon-díjas harmonikaművész Borbély Mihály – Kossuth- és Liszt-díjas előadóművész Horváth Kornél – Kossuth-díjas ütőhangszerművész Kelemen Barnabás – Kossuth- és Liszt-díjas hegedűművész Lattmann Béla – Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett basszusgitár-művész Roby Lakatos – Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett hegedűművész Francia sanzon, orosz cigánydal, argentin tangó, a Balkán páratlan ritmikai világa, világzene, jazz, filmzene és magyar népdal – megannyi zenei stílus egy koncerten, a magyar zenei élet kiemelkedő előadóinak fergeteges előadásában! A koncert ebben a formában még soha nem került bemutatásra, így igazi premierről beszélhetünk, melynek egyediségét az is fokozza, hogy e különleges zenei stílusok olykor duó formációk előadásában hangzanak el: a végig színpadon lévő harmonikaművész mellé egy új partner érkezik, így az egyik legintimebb, legdinamikusabb s egyben legnehezebb előadói formában csodálhatjuk meg e páratlan művész tehetségét. Természetesen a végén a közös produkciók sem maradnak el, a tüzes ritmusok, a gyönyörű dallamok és a hat művész szenvedélyes előadásmódja igazi energiabombaként bizonyára mindenkit feltölt majd a következő 363 napra, így a koncertélménnyel Karácsony után már az új év második napján is ismét megajándékozva érezhetjük magunkat! Orosz Zoltán és Barátai - Újévi örömkoncert világhírű virtuózokkal! 2017. január 2. 19 óra MOM Kulturális Központ - 1124 Budapest, Csörsz u. 18. Jegyek kaphatók a mom.jegy.hu oldalon, az Interticket hálózatában, valamint a MOMkult jegypénztárában. Facebook: https://www.facebook.com/zoltanorosz.accordion/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó