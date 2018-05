Címlap » Hírek » Orianthi, mint az Orange nemzetközi nagykövete Orianthi, mint az Orange nemzetközi nagykövete A szerényen csak Gitár Istennőként emlegetett Orianthi lett az Orange Amp nemzetközi nagykövete. A sokoldalú gitáros-énekes-szövegíró játszott a pop királyával, Michael Jacksonnal, turnézott a rock keresztapával, Alice Cooperrel, szólógitározott Carrie Underwood mögött, fellépett Carlos Santanaval, de sikeres szóló karriert is magáénak mondhat. A közelmúltban Orianthi a Grammy-díjas Richie Samboraval létrehozta az RSO zenekart. (Egy ideje már a színpadon kívül is egy párt alkotnak.) Ebben a hónapban jelent meg első közös albumuk a Radio Free America. Ez nagyszerű alkalom, hogy bemutassák nem hétköznapi tehetségüket dalszerzőként, énekesként, és persze gitárosként, magasra téve a lécet minden jövőbeli férfi-női gitáros-énekes produkciónak. Orianthi igazi rocksztár, annak minden szükséges feltételével, technikás gitáros, nagyszerű énekes és csodálatos jelenség. Nyilván ezek mind közrejátszottak abban, hogy az Orange kinevezte a márka nemzetközi nagykövetévé. Természetesen Orianthi imádja az Orange Rockerverb Mark 3 erősítőjét amihez PPC 4 x 12-es ládát használ. „Amikor először bedugtam a gitáromat a Rockerverb Mark 3 erősítőbe, azonnal tudtam, ez az a hangzás, amit keresek, nagyon jól reagál a játék részleteire, erőteljes kisebb hangerőnél is, és ha kihajtom, akkor sem veszti el a tisztaságát. Ez az erősítő oroszlán a rock dzsungelében, próbáljátok ki!” Fotó: Ross Halfin A sokoldalú, megbízható és egyedi hangzású Rockerverb Mark 3 tökéletes kiegészítője Orianthi jellegzetes stílusának, játékra inspirál tiszta hangjával, a klasszikus és modern soundok ötvözésével, amivel a hagyományos brit rocktól kezdve az R&B-ig bármilyen stílus megszólaltatható. Bővebb információ az Orange weboldalán: https://orangeamps.com/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó