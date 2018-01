Címlap » Hírek » Orange Rocker 15 Terror fej Orange Rocker 15 Terror fej Az Orange Amplification január 24-én, a téli NAMM Show-n mutatta be a Rocker 15 Terror erősítőjét, a Rocker 15 Combo fej változatát. A Rocker 15 Terror a rendkívül népszerű Rocker 15 Combo önálló fej változata, ami kompakt kivitelének köszönhetően bárhová magunkkal vihető, full csöves erősítő. A tervezésnél a legfontosabb szempont a sokoldalúság és a könnyű kezelhetőség volt. Az új Rocker​ ​15 egyaránt kényelmesen használható színpadon, stúdióban, vagy akár a hálószobában. A kimenő teljesítményt két kapcsolóval változtathatjuk 15, 7, 1, vagy 0,5 W-ra. Ha a ​Rocker​ ​15 fejet teljesen kihajtjuk, kisebb koncerthelyszíneken is megállja a helyét, hála az izmos trafóknak és az EL84 csövekkel épített végfoknak. Az erősítő még hálószoba hangerőn is megtartja vastag, telt hangját, tolja a meleg csöves torzított hangzást, és még a szomszédokat sem zavarja. A Rocker 15 Terror egyik fő jellemzője, hogy ikercsatornás, de ebben is van egy csavar. A NATURAL csatorna az egyszerűséget kedvelők álma: mindössze egy potméter tartozik hozzá, a Volume. A kiegyenlített hangú, nagyszerűen használható csatornát úgy hangolták, hogy a hangszer natúr hangját adja vissza, pontosan azt a hangot, ami az ujjad alatt keletkezik. A DIRTY csatorna kezelőgombjai ismerősek: Gain, Volume, és egy háromsávos EQ. Mindkét csatorna nagyon jól reagál a játék dinamikájára és finomságaira. A csöves meghajtású effect looppal is felszerelt új Orange fej rendkívül sokoldalúan használható erősítő, az egyszerű, felhasználóbarát kezelőfelület senkit ne tévesszen meg. Igazi, meleg, brit csöves hangzást produkáló, masszív felépítésű erősítőt ismerhetünk meg a Rocker 15 Terror "személyében". Fontosabb technikai adatok:

Kivitel: ikercsatornás, teljesen csöves erősítő

Csövek: 3 x ECC83 (12AX7), 1 x ECC81, 2 x EL84

Kimenő teljesítmény: 0,5; 1; 7 vagy 15 WATT, kapcsolható

Méretek: 35,6 x 17,7 x 15 cm

Súly: 6,4 kg

