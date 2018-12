Címlap » Hírek » Orange OBC-112 1x12 basszushangfal Orange OBC-112 1x12 basszushangfal Még október elején írtunk az Orange újratervezett 500 W teljesítményű Terror Bass erősítőjéről, most pedig bemutatjuk az Orange OBC-112 1x12" basszusládát, amivel a legtökéletesebb basszus soundot tudjuk kihozni a Terror fejből. Az Orange gitár- és basszusgitárládák szinte ipari sztenderdnek számítanak már több mint ötven éve. Az OBC-112 ennek a vonalnak a legfrissebb darabja, 1x12 inches hangszóróval szerelve, pehelykönnyű kivitelben minden hangzási kompromisszum nélkül. Ráadásul talán még dögösebben is néz ki, mint monstrum méretű riválisai. Az OBC-112 csodálatosan ötvözi a csúcskategóriás soundot és az esztétikus megjelenést ebben a kompakt, könnyen szállítható ládában. Mindez nagyrészt a Lavoce Neodymium 12”-os hangszórónak köszönhető, ami ütős hangzást produkál, és kiemelkedően jól teljesít a legmélyebb frekvenciáknál. A hangfal 15 mm vastag rétegelt nyírfából készült, hátul elhelyezett basszus-reflex nyílással, és 400 W terhelhetőséggel dicsekedhet, ami azért meglehetősen nagy dinamika tartalékot jelent. A Terror 500 W basszus fejet egy 8 Ohmos OBC-112-vel is használhatjuk, ilyenkor az erősítő 250 wattal hajtja meg a hangfalat, de az igazi aréna-hangzás két ládával, 4 Ohmon érhető el, ilyenkor 500 W teljesítmény jut a 800 wattal terhelhető ládákra, ami azért nem semmi. A klasszikus stílusú Orange megjelenés, a speciális mintázatú műbőrborítás, a „képkeret” kialakítású front profil, a fonott hatású első vászon, a díszes Orange felirat, a masszív sarokvédők, mind a minőséget jelzik. Az OBC-112 méreteiből és súlyából fakadóan a klubokban zenélő, saját cuccukat pakoló zenészeknek is ideális társa lehet, mondjuk egy Terror fejjel! Specifikáció

Anyag: 15 mm-es nagy sűrűségű rétegelt nyírfa

Terhelhetőség: 400 W

Hangszóró: 1 x Lavoce 12″

Impedancia: 8 Ohm

Méretek: 48,5 x 42,5 x 35,5 cm

Súly: 11,85 kg

Színválaszték: narancs, fekete

