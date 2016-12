Címlap » Hírek » Orange Bax Bangeetar Pre-EQ pedál Orange Bax Bangeetar Pre-EQ pedál Egy pedál, ami a kategóriájában egyedülálló. Így jellemezhetnénk röviden az Orange sokoldalú Bax Bangeetar Pre-EQ pedálját. Az Orange Bax Bangeetar eltér minden korábban megismert drive pedáltól. Talán épp ezért illették a Pre-EQ névvel, és hanyagolták a drive elnevezést. Akár olyan eszközt keresünk, amivel az erősítőnk előfokát szeretnénk lecserélni, vagy „csak” új, csodálatos drive-os hangzásokat keresünk, a Bax Bangeetar jó szolgálatot tehet. A tiszta boost-tól az őrületig Az egyik fő jellemző, ami a Bax Bangeetar hasznossága mellett szól, hogy ezzel a pedállal bejárhatjuk az enyhén túlhajtott hangzásoktól a metal bandákban használható totális torzításig vezető teljes utat. Ha mindez még nem nyújtana elegendő variációt, rendelkezésünkre áll még egy extra BOOST kapcsoló, amivel a finom szóló hangzások új területeire kalandozhatunk. A legfontosabb dolog a drive-os hangzással kapcsolatban talán az, ahogyan a pedál képzi a hangokat. Tudatosan elkerülték a dióda klippeléssel előállított torzítást, ami a legtöbb efféle pedálra jellemző. Ez azt jelenti, hogy a pedál nem csak igazi, transzparens hangot produkál, hanem sokkal inkább erősítőként reagál, semmint pedálként. Hihetetlen precíz EQ A Bax Bangeetar erőteljes EQ szekciója jól érzékelhetően megkülönbezteti ezt a pedált az átlag drive pedáloktól. Kivételes módon odafigyeltek a középfrekvenciás hangokra, ami az elektromos gitároknál alapvető fontosságú. A pedál teljesen parametrikus középszabályzással rendelkezik. A FREQ gombbal választjuk ki a frekvenciát, amelyet állítani akarunk, a Q szabályzóval precízen – szélesre, vagy keskenyre – beállíthatjuk a frekvenciatartományt, melyet kezelni kívánunk, majd a MID gombbal az így beállított tartományt emelhetjük, vagy vághatjuk. CabSim kimenet A CabSim kimenet a Bax Bangeetar előerősítőjének jelét a CabSim áramkörre küldi. Ez hangfal szimulátor élethűen emulálja egy bemikrofonozott, Celestion G12H 30 hangszórókkal szerelt Orange 40th Anniversary PPC412 4 x 12 láda hangját. Ha a CabSim kimenetet felvevő egységhez csatlakoztatjuk, akkor dögös Orange hangot rögzíthetünk, de erről a kimenetről tovább mehetünk aktív monitorládára, vagy PA rendszerre is. Minthogy a normál és a CabSim kimenet egyidejűleg és függetlenül használható, további nagyszerű hangzásokat állíthatunk elő koncerten, vagy stúdióban. Lineáris pufferelt bypass A pedál nem true-bypass működésű, azonban az Orange mérnökei szerint az ő lineáris, transzparens, pufferelt bypass megoldásuk sokkal használhatóbb. (Amúgy is van egy kis hitvita a két bypass mód hívői között…) A jelútba egy stúdió minőségű puffert építettek, ami jótékony hatással van a hang minőségére, különösen, ha hosszú kábelt használunk. Így biztosak lehetünk benne, hogy a gitárhangunk nem változik a legnagyobb színpadokon sem. Beépített feszültségátalakító Az ilyen jellegű pedálok esetében sokszor külön tápegységre van szükség, mert a pedál vagy nagyobb feszültségen, vagy váltóárammal üzemel. Ez a Bax Bangeetar esetében nem így van, minthogy bármely standard 9 V-os tápegységet csatlakoztathatunk hozzá, a pedál belső feszültségátalakítója 18 V-ra konvertálja a feszültséget. Így a 18 V-os működés – minden előnyével – egy egyszerű 9 V-os táppal megoldható. Az Orange sokoldalú Pre-EQ pedálja, ami remekül használható basszusgitárral is, idehaza is elérhető: Mezzoforte Hangszeráruház. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó