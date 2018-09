Címlap » Hírek » Október 12. a Dalszerzők Napja Október 12. a Dalszerzők Napja #kösziadalt – Rajongók és énekesek mondanak köszönetet a szerzőknek... Kedvenc dalainkat általában az előadóval, énekessel azonosítjuk. Pedig gyakran a nekünk kedves refrének és sokat dúdolt dallamok nem is tőle, hanem valaki mástól: a szerzőtől származnak. A Dalszerzők Napján a szövegíróké és a zeneszerzőké lesz a főszerep, nekik mondanak köszönetet az előadók és a rajongók is. A kezdeményezés arcai Freddie, Radics Gigi, Péterfy Bori és a Margaret Island.



#kösziadalt A kampány fő eleme négy egyedi videó, amiben a hazai hírességek megköszönik szövegírójuk munkáját. A videókat a klip és reklámfilm rendező Miki357 készítette. Péterfy Bori az Artisjus-díjas Tariska Szabolcs szövegírónak mond köszönetet az ikonikus Hajolj bele a hajamba című dalért. A junior Artisjus-díjas Margaret Island Hujber Szabolcsnak fejezi ki háláját az Eső című számért. Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie és Csarnai Borbála az Eurovíziós Dalfesztivált is megjárt Pioneer című számukkal szerepelnek a filmben, míg Radics Gigi és Molnár Tamás a 2018-ban Budapest Dalának is megválasztott Budapest, Szerelem című friss slágerrel csatlakoztak. Október 12-én csatlakozz te is! Október 12-én, a Dalszerzők Napján, minden zenerajongó és zenész a saját közösségi oldalán mondhat köszönetet kedvenc daláért a szerzőnek a #kösziadalt hashtag használatával. Kattints a kvízért, hogy megtudd, te mennyire vagy képben a hazai dalszerzőkkel! Ha szívesen csatlakoznál, íme pár ötlet: Készíts egy fotót, amin bemutatod, mit jelent számodra a zene, vagy csak lőjj egy sima pillanatképet, miközben épp zenét hallgatsz (akár reggelizés, akár futás közben), és ne felejtsd el használni a #kösziadalt hashtaget! Felcsendül az a bizonyos szám és rád törnek az emlékek? Az emlékezetes pillanatokat, életszakaszokat sokszor egy-egy dalhoz kötjük. Neked is van ilyen zenéd? Oszd meg a történetét Facebook vagy Insta posztban, és köszönd meg azt a szerző(k)nek a #kösziadalt hashtaggel! Öltözz zenébe! Van gitáros fülbevalód, mikrofonos pólód vagy hangjegyes zoknid? Jöhet a szelfi egy #kösziadalt hashtaggel! Bulizz! Október 12-én keresd a csatlakozott klubokat országszerte, fogadd el a hangjegy tetkót, és posztolj! Ne felejtsd el kitenni a #kösziadalt hashtaget! További információért irány a #kösziadalt honlap! A kampányban szereplő dalok Freddie: Pioneer (Zene: Szabó Zé; Szöveg: Csarnai Borbála; Kiadó: Mistral Music, 2016) Radics Gigi: Budapest, Szerelem (Zene: Radics Tamás, Radics Gigi; Szöveg: Molnár Tamás; Kiadó: Magneoton, 2018) Péterfy Bori & Love Band: Hajolj bele a hajamba (Zene: Tövisházi Ambrus; Szöveg: Tariska Szabolcs; Kiadó: Etalon Produkció, 2007). Margaret Island: Eső (Zene: Lábas Viktória, Füstös Bálint, Törőcsik Kristóf; Szöveg: Hujber Szabolcs; Kiadó: Gold Record Music, 2015)