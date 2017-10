Címlap » Hírek » Október 11-én jelenik meg a Zenész Magazin új száma Október 11-én jelenik meg a Zenész Magazin új száma Szerdától már kapható a megújult Zenész Magazin legfrissebb, 204. száma, interjúkkal, tesztekkel és koncertbeszámolóval. Talán már sokan tudjátok, hogy a 200. jubileumi szám óta a Zenész Magazin megújult külsővel nagyobb terjedelemben, több teszttel, koncerttudósításokkal ugyanakkor változatlan áron kerül a hírlapárusokhoz. A most megjelenő 204. szám címoldalán Muck Éva basszusgitáros fotója vonzza a tekintetünket, és a lapban megtalálható a vele készült interjú is. A szerencsésebbek a most hétvégén véget ért Budapest Music Expón nemcsak megvásárolhatták az új lapot, hanem élőben is láthatták, hallhatták Évát a Zenész Magazin pavilonjánál és az Audmax színpadán. További interjúkat is olvashattok a lapban: Czutor Zoltánt, Hajba Áront és a The Carbonfools zenekart kérdeztük terveikről, megjelent, vagy a közeljövőben megjelenő lemezükről. A tesztek sem hiányozhatnak az újságból, ezúttal a BluBOX hangfal szimulátort, a Roland új 1010 Octa Capture interfészét, és a DigiTech Nautila kórus és flanger pedált teszteltük. Természetesen számos további technikai újdonságot és hangszert is bemutatunk, így például a ZOOM AC-3 akusztikus gitár előerősítőjét, és Live Trak L-12 digitális keverőjét és felvevőjét, a Yamaha új dobfelszereléseit, vagy a Hartke új basszushangfal sorozatát. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban lehet megkapni, 595 forintos áron. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó