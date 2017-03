Címlap » Hírek » Nulla-huszonnégyben tolja a Supernem! Nulla-huszonnégyben tolja a Supernem! Idén új nagylemezt várhatunk Papp Szabiéktól, ám amíg ideér az album, itt egy ellenállhatatlan kislemez sláger, az „Egy nap, egy év”, mely az ősszel érkező új dalok mellett a zenekar tavaszi turnéját is beharangozza. Azt talán bátran mondhatjuk, hogy nem vagyunk meglepve. Hiszen legfeljebb egy újszülöttnek volna új poén az, hogy ha valaki, hát a Supernem képes séróból kirázni egy egyszerre szellemes, energikus és fülbemászó rockslágert. Éppen olyat, mint a most megjelent „Egy nap, egy év” című szám. Na, ez a dal – melyet a zenekar a jól ismert producerrel, Szakos Krisztiánnal készített el – pont olyan, hogy vége a télnek, jön a tavasz, zsong bennünk az energia, és ugrálni van kedvünk. És ugrálni is fogunk. Nulla-huszonnégyben. „Ez a szám a tenni akarásról szól, arról, hogy lépjünk előre, és csináljuk, meg arról, hogy a pillanat szabja a ruhát, amit a jövőben hordani fogsz” – meséli a dalról Papp Szabi, a Supernem frontembere Supernem: Egy nagy, egy év // www.youtube.com/watch?v=-BFI1AduqVw Na, de az is van, hogy ha komolyabb dózis Supernemre vágyunk, akkor nem csak az otthoni négy fal között ugrálhatunk majd, hanem nagyszerű hazai klubok színpadai előtt is, mivel a Supernem hamarosan monstre tavaszi turnéra indul, ahol Papp Szabiék legszuperebb dalai mellett például ez a vadonatúj dal is felcsendül majd. A turné állomásai [*néhány állomáson vendég az ex-HS7 tagokat felvonultató The Houdinis]: 03.10. // Szeged, JATE

03.11. // Pécs, Pécsi Est Café

03.17. // Miskolc, Helynekem

03.18. // Debrecen, Roncsbár

03.24. // Dunaújváros, Galéria Jazz Club*

03.25. // Sopron, Hangár*

03.31. // Veszprém, Expresszó*

04.01. // Kecskemét, Teka

04.07. // Eger, Broadway

04.22. // Tatabánya, Roxxy

05.06. // Mosonmagyaróvár, Park

https://www.facebook.com/supernemofficial Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó