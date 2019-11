Címlap » Hírek » Novemberben ismét lesz INTERTON Egyetem Novemberben ismét lesz INTERTON Egyetem 2019. november 13-14-én kerül megrendezésre a VIII. INTERTON Egyetem a Kelenföld Montázs Központban.

Az INTERTON Egyetem rendezvénysorozat 2012-ben jött létre azzal a céllal, hogy Magyarország folyamatos, magas szintű, kétoldalú kapcsolatot tartson fenn az audiovizuális világ nemzetközi élvonalával. Az évek során rengeteg hazai és külföldi előadó hang-, fény- és vizuáltechnikai bemutatóját tekinthették meg a résztvevők, akik szép számmal érkeztek, hiszen Magyarország legnagyobb ilyen jellegű rendezvénysorozatáról beszélünk. Hangtechnikusok, zenészek, DJ-k, szakmai érdeklődők, az audiovizuális területen működő vállalkozások, oktatási intézmények, színpadi világítással, vizuáltechnikával foglalkozó szakemberek, kulturális létesítmények üzemeltetői és fenntartói, tervező mérnökök egyaránt fontosnak tartották, hogy részt vegyenek az INTERTON Egyetem első évén. Ez a tendencia az évek során töretlen maradt, így ősszel már a nyolcadik INTERTON Egyetem rendezvényre kerül sor. Idén is hang-, fény- és vizuáltechnikai előadásokra számíthatnak az érdeklődők. A regisztrációt már megnyitották! Az alábbiakban három témára hívjuk fel a figyelmet. A MOBFESZT-es srácok a kezdetek óta QSC aktív hangsugárzókat használnak. Pár napja arra kértek minket, hogy hasonlítsuk össze a vadonatúj KS118 aktív mélysugárzót a KW181-el. Örömmel tettünk eleget a kérésnek.

Kattints az alábbi linkre és nézd meg a teszten készült videót: https://youtu.be/CTR8g27yq5I November 14-én délután a QSC KS118 aktív mélysugárzó is bemutatkozik. Az IP alapú audio hangzás szempontjából sokféle megoldás vagy protokoll érhető el a piacon. Az AVB / MILAN egyéni kialakításának köszönhetően jelentős különbségekkel bír a meglévő megoldásokhoz képest, valamint olyan innovációkat tudhat magáénak, mint például stream-foglalás vagy a determinisztikus késleltetés. A GigaCore Ethernet switchek, amelyek teljes AVB tanúsítvánnyal rendelkeznek, új „audio over IP” élményt nyújtanak. Gyere és tudj meg többet az AVB / MILAN és a GigaCore Ethernet switchek felhasználóbarát és megbízható együttműködéséről. Napjaink világításvezérlő hálózataiban az Ethernet és a DMX alapú technológiák egyidejűleg működnek egyugyanazon hálózaton. Azonban a világításvezérlő hálózatok egyre inkább a teljes Ethernet technológia felé mozdulnak. Itt jön képbe a LumiNode!



Mi lenne, ha különféle világítási vezérlő protokollokat kellene a hálózaton átirányítani, vagy csatorna szinten komplex redundáns műveleteket létrehozni? A LumiNode egyedülálló processzálási-koncepcióval rendelkezik. Gyere és fedezd fel a LumiNode-ot élőben! Előadó: Fabrice Gosnet - Luminex. REGISZTRÁCIÓ

Részletes program http://intertongroup.com/interton-egyetem-2019/eloadasok-2019 Időpont: 2019. november 13-14. Helyszín: Kelenföld Montázs Központ (1119 Budapest, Etele út 55.)

