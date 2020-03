Címlap » Teszt / Bemutatás » Keyboardok » Nord Wave 2, új csúcskategóriás szintetizátor északról Nord Wave 2, új csúcskategóriás szintetizátor északról - LIPPÉNYI GÁBOR -



A Nord Wave 2-ben négy teljes értékű szintetizátor dolgozhat párhuzamosan, és a virtuális analóg (VA) szintézis mellett a minta lejátszás alapú, az FM és a Wavetable szintézisek is részei a lehetőségeknek, és ezeket kombinálva is használhatjuk. Az még 1995-ben volt, amikor a svéd Clavia cég kihozta első virtuális analóg szintetizátorát, ami a Nord Lead névre hallgatott, és messziről felismerhető élénkpiros színével és elsőre furcsa, de jellegzetes modulációs kezelőivel (fa pöcök a pitch wheel helyett és kőből készült modulációs kerék). Elég nagy feltűnést keltett és sok produkcióban láthattuk is akkortájt. A Nord virtuális analóg szintetizátorok fejlesztése a népszerű színpadi zongorák (Nord Stage) megjelenése után is folytatódott, és eljutottak a negyedik szériához, majd a Nord Lead A1-hez. Időközben még 2007-ben a cég megjelentette a Nord Wave hangszert, amelyben minta lejátszás funkciót is adtak a szintézis lehetőségekhez. Az idei téli NAMM Show keretében bemutatott Nord Wave 2 szintetizátor ezekre a hagyományokra épít, és bár a névből is kikövetkeztethetően leginkább a tizenhárom évvel ezelőtti Nord Wave modell utódja, de az azóta megjelent Nord Lead széria fejlesztéseiből is szinte minden belekerült.

A Clavia Nord Wave szintetizátor egy 48 hang polifóniával bíró, összetett, színpadi előadásra alkalmas kezelőszervekkel felszerelt, nagy potenciállal bíró hangszer, amelyben négy teljes értékű szintetizátor dolgozhat párhuzamosan és a virtuális analóg (VA) szintézis mellett a minta lejátszás alapú (Sample), az FM és a Wavetable szintézisek is részei a lehetőségeknek, és ezeket kombinálva is használhatjuk. A Clavia oldalán találhatunk egy összehasonlító táblázatoz, amelyből kiderül, hogy szinte minden szempontból alaposan fel lett turbózva a hangszer az elődjéhez képest. Az első dolog maga a billentyűzet. Az első generációs Nord Wave (és az összes Nord Lead) szintetizátor négy oktávos (49 billentyűs) aftertouch nélküli billentyűzettel bírt. A Nord Wave 2 most öt oktávos (61 billentyűs) úgynevezett waterfall billentyűzetet kapott, nagy valószínűséggel ugyanazt, mint ami a Nord Electro hangszerekben van. Ez a lekerekített, teli billentyűzetforma (a vízesésről kapta a nevét) az orgona hangszínek játszásánál például nagyon előnyös. És végre használhatjuk a billentyűzet aftertouch lehetőségeit is, ami főleg akkor nagyon hasznos, amikor mindkét kezünk egyszerre játszik, hiszen így akkor is modulálhatunk dolgokat, ha nem érünk oda a modulációs kerékhez.

A következő fontos adat a már említett polifónia fok. Ez az eredeti Wave hangszerben 18 volt, ennek majdnem háromszorosa a mostani. A mintákat a Nord Wave 2 szintetizátorban 1 Gigabyte tárhelyre tölthetjük be, ez legalább az ötszöröse az előd kapacitásának. A saját minták használatát lényegesen megkönnyíti a napokban megjelent Nord Sample Editor 3 szoftver, amelyet ingyenesen bocsájtanak majd rendelkezésre a Nord Wave 2 tulajdonosok számára. Persze nem kell feltétlenül saját minták elkészítésével bajlódnunk, a szintén megújult Nord Sample Library 3 könyvtárban sok kategóriában találhatunk nagyon jó minőségű mintákat. Mostanában kerültek be például ide az elismert minőséget produkáló Project SAM cég könyvtárából a Symphobia strings vonós mintái. A Nord Wave 2 két kisméretű, de jó felbontású OLED kijelzővel is el lett látva. Az egyik a Program részben található, a másik az oszcillátor szekcióban. Mivel manapság sok szintetizátorban már ehhez képest hatalmas, színes, érintés érzékeny kijelzőkkel is találkozhatunk, így ez kevésnek tűnhet, de valójában ezt használatnál általában nem érezhetjük. A Nord szintetizátorok jellegzetessége ugyanis az, hogy szinte mindenhez úgynevezett „hands-on" kontroll lehetőségeket kapunk. Azaz szinte minden paraméterhez külön kezelőszerv tartozik, tekerő, nyomó- vagy választógomb, vagy csúszó potméter formájában. Így például a párhuzamosan használható négy szintetizátor kezelése is nagyon egyszerű a négy dedikált fader kezelőszervvel, illetve a hozzá tartozó gombokkal. A négy részt használhatjuk osztott billentyűzettel (Split) vagy rétegezve is, minden féle fokozatos átmenet (crossfade) lehetőségekkel és mindez egyszerűen kezelhető formában. A Wave 2 érdekes tulajdonsága ebben a szekcióban az, hogy több részt (2, 3 vagy 4) is összekapcsolhatunk más szekciókban és így közös szűrőt, burkoló görbét, effektet vagy modulációt használhatunk, egyszerűbbé téve a komplex hangszínek megalkotását. A Nord szintetizátorok kedvelt tulajdonsága volt az úgynevezett Morph funkció, ezt természetesen itt is megtalálhatjuk. Ezzel egyszerre sok paraméter különböző beállítása között válthatunk fokozatosan, azaz gyakorlatilag szinte két nagyban különböző hangszín közötti fokozatokat használhatunk a modulációs lehetőségekkel. A Wave 2 esetében ez lehet a dinamika (velocity), az utánnyomás (aftertouch), a modulációs kerék és a külső kontrol pedál. Az Arpeggiator szekció is komoly új funkciókat kapott. A klasszikus arpeggio lehetőségeken túl immár polifonikus, összetett, közvetlenül szerkeszthető patterneket is használhatunk. A szintén új Gate (kapuzott) mód feldarabolja a tartott hangot egy ritmikai pattern alapján, és izgalmas kíséreteket hozhat létre könnyen módosítható beállításokkal.

Az effekt szekció is lényegesen komolyabb lett. A modulációs effektek (tremoló, panoráma, ring modulátor, kórus, ensemble és vibrátó) kezelhetők bármelyik Morph forrásról is és szinkronizálhatóak akár külső MIDI órajelről is. A sztereó delay effektben megtalálhatjuk a Ping Pong és Analog módokat is és kreatív lehetőségeket kapunk a Feedback részben: magát a visszacsatolást is modulálhatjuk kórus vagy más effekttel. A zengető szekcióban immár öt különböző Reverb közül választhatunk, a legújabb a Cathedral típus. Újdonság, hogy Bright és Dark mód között is választhatunk, azaz a zengetés hangszínét módosíthatjuk illetve a Chorale modulációt is alkalmazhatjuk a zengetésre. A paraméterek külön-külön értékelése persze sokszor nem mond el mindent egy hangszerről. A Nord Wave 2 esetében ezek a Clavia cégtől megszokott módon egymást erősítik és egy nagyon jól kezelhető, komoly hangzásokra képes előadói hangszert alkotnak együtt. A szintetizátor ára is ennek a csúcskategóriának megfelelő, várható hazai ára 879 900.- forint. A Nord hangszerek európai és hazai forgalmazója a Sound Service.