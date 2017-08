Címlap » Hírek » Nincs többé rózsafa az LTD sorozat gitárjaiban Nincs többé rózsafa az LTD sorozat gitárjaiban Az ESP/LTD is csatlakozott a többi nagy gitárgyártóhoz, és más, nem veszélyeztetett fafajtákkal helyettesíti a rózsafát hangszerei készítésénél. Az ESP/LTD Guitars bejelentette, hogy felfüggesztik a rózsafa használatát számos modelljük gyártásánál. A hír természetesen nem meglepő, minthogy a jelenlegi CITES szabályozás (Többoldalú egyezmény a veszélyeztetett állat- és növényfajok megvédésére) megnehezíti a rózsafa fajták használatát. De mint fog ez jelenteni az ESP/LTD gitárok rajongói számára? LTD 200 & 400 sorozat

A sorozat hangszerein jatoba fogja helyettesíteni a rózsafát. A jatoba a Karib-térségben, Közép-Amerikában és Dél-Amerikában honos trópusi fa, amit brazil cseresznyeként is emlegetnek. Néhányat a jelenlegi 200-as sorozat hangszereiből blackwood (fenyőből készült, többrétegű faanyag) fogólappal látnak el. Az ESP szakértői mindkét anyagot tesztelték akusztikai és esztétikai szempontból, és megfelelnek a cég rendkívül magas minőségi követelményeinek. Jatoba LTD DELUXE 1000 és LTD SIGNATURE 600 sorozat

Ezeknek a sorozatoknak a legtöbb modellje, ami korábban rózsafa fogólappal rendelkezett hamarosan Pau Ferro fogólappal kerül gyártásra. Bár a Pau Ferro a köznyelvben a bolíviai rózsafát jelenti, valójában nem tartozik a rózsafa fajtákhoz, melyeknek használatát a CITIES szabályzata korlátozza, illetve engedélyhez köti. Ugyanakkor kitűnő, kiváló minőségű fogólap anyag mind gitárok, mind basszusgitárok számára. Így néz ki a Pau Ferro nyak és fogólap - Suhr Más modellek, amelyeken korábban szintén rózsafa fogólap volt, a jövőben Macassar ébenfa fogólapot kapnak. Ez a faanyag Indonéziából származik és sokkal kevésbé veszélyeztetett, mint az igazi rózsafa, vagy például az afrikai ébenfa. LTD akusztikus gitárok

Minden LTD akusztikus gitár, amely korábban rózsafa fogólappal és húrlábbal készült, 2017 januárja óta blackwood fogólappal és húrlábbal rendelkezik, július eleje óta pedig a jatoba is helyettesíti a rózsafát. Bármely modellnél, amelynél a hátlap és a káva anyaga korábban rózsafa volt, most fekete diófát fognak használni. A fekete diófa nevével ellentétben nem fekete LTD 10 sorozat

A belépőszintű hangszerek a lehető legalacsonyabb költséggel kell, hogy készüljenek, ezért a cég valamilyen gyárilag előállított faanyagra vált, ami megfelelő helyettesítője lehet a rózsafának a fogólapok esetében. Ez az átállás még folyamatban van, ha a helyettesítő faanyag kiválasztása megtörtént, az LTD azonnal tájékoztatja a kereskedőket, vásárlókat. Az ESP az egyik utolsó nagy gitárgyártó cég, amelyik jelezte, hogy a CITES szabályozást követve helyettesítő anyagokat keres a rózsafa helyett gitárjai gyártásához. Ezzel együtt, azzal csak egyetérteni tudunk, hogy egy olyan nagy cég, mint az ESP/LTD környezettudatos magatartást tanúsít. Eddig is remek gitárokat gyártottak, és biztosak vagyunk abban, hogy ezután is így lesz… Ami jó a Földnek, az jó a gitárosoknak is!