New Level Empire új lemez és karanténkoncert! New Level Empire új lemez és karanténkoncert! Megtörténünk címen megjelent a harmadik NLE album. Az élő lemezbemutató koncert ugyan elmaradt, de addig is egy online mini koncerttel kárpótolta rajongóit az együttes. Az eseményt több mint 23 ezren követték a közösségi oldalukon. „Megtörténtünk. Méghozzá harmadszorra is!" – jelentette be Zola frappánsan harmadik nagylemezük megjelenését. Legutóbbi, egyben első magyar nyelvű NLE albumon olyan dalok kaptak helyet, mint a Valahol vagy a Belédfulladnék. Azóta számtalan rádiós slágerré érett szerzeménye jelent meg a csapatnak, köztük a Republic-kal közös Valódi vagy a lemez címadó dala, a Megtörténtünk… Aktuálissá vált, hogy ismét összefoglalják az utóbbi évek terméseit. A korábbi kiadványok koncepcióját megtartva ismét egy nyolc track-es anyagot rakott össze a zenekar. „2020 év elejét stúdiómunkával indítottuk, hogy felvegyük a legfrissebb dalainkat is, így a jól ismert slágerek mellett vadonatúj dalok is helyet kapnak az új albumon" – osztja meg velünk Zola. A meghirdetett lemezbemutató koncert ugyan elmaradt, de a napokban egy mini karanténkoncerttel kárpótolta rajongóit az együttes. Az eseményt az egyre népszerűbb Maradj Otthon Fesztivál közösségi oldalon is közvetítették nagy sikerrel. „Ahogy mindenki, mi zenészek is itthon ülünk, és próbáljuk valahogyan szórakoztatni a közönségünket, próbálunk kapcsolatban maradni velük. A New Level Empire tagjai sem érintkeznek egymással, így maradt a modern technika, aminek köszönhetően egy mini karantén performansszal örvendeztettük meg a közönségünket.

Newl, a zenekar faterja felhívott, hogy mit szólnánk, ha nyomnánk egy online zenélést. A technikai apparátus adott, kedv van, szóval miért ne? Persze még mi sem csináltunk ilyet, ezt is ki kellett próbálni. Szomorú az apropó, de azért ebben is meg kell látni a pozitív oldalt" – meséli Zola az esemény kapcsán. „Mindegyikünk a saját otthonából, saját telefonjáról tolta a hangszerét, így állt össze az NLE online konferencia mini koncert" – meséli a friss élményeket Newl, a zenekar dobosa. https://www.facebook.com/newlevelempire.official/ www.goldrecord.hu