New Level Empire megalkotta az ősz slágerét! New Level Empire megalkotta az ősz slágerét! A népszerű együttes „Belédfulladnék" című dala már a rádiók kedvence, így minden bizonnyal mindenki kívülről fújja majd a szöveget a november 11-i lemezbemutató koncertjükön az Akváriumban. Az ősz beköszöntével a New Level Empire mindig jelentkezik egy új dallal. Ez idén sem volt másként, elkészítették legújabb, sorban a negyedik magyar nyelvű, rejtélyes című „Belédfulladnék" dalukat. A gitár és zongora kísérte visszafogott versszakokat a letagadhatatlan NLE-s dinamikus refrén váltja, melyhez szentimentális, eufórikus szöveg társul. A nyár végi rádiópremier óta a dal igen csak szép sikereket ért el. Az országos játszási lista 3., és a Shazam lista 2. legsikeresebb magyar szerzeményeként tarol. A „Belédfulladnék" klipje a zenekar elmondása szerint tökéletesen visszaadja a dal hangulatát. „A videó két főszereplője profi munkát végzett! Amikor a vízparton vettük fel a romantikus jeleneteket, személy szerint teljesen elhittem, hogy ők szerelmesek egymásba!" – meséli Zola az élményeiket. Mindemellett az NLE már készül a november 11-i lemezbemutató koncertjére, ami az Akvárium Kishalljában lesz. A zenekar 2014-es angol nyelvű albumát követő új nagylemez, a „Valahol Valamit Valakivel" már magyar nyelvű. A sort a „Valahol" indította el, ami 2016 legjátszottabb hazai felvétele volt, de a rá következő szerzemények („Szerteszét"; „Hallod, látod, érzed"; „Belédfulladnék") is telitalálatnak bizonyultak. "Elképesztően fárasztó és izgalmas ennyi dolgot egyszerre csinálni, de irtó lelkesek vagyunk! Újabb mérföldkő az életünkben, és reméljük a közönség számára is! Ez egy nagyon-nagyon fontos lemez és esemény, hiszen az eddig megjelent magyar dalaink is szerepet kapnak rajta, és az új dalokat most játsszuk el először élőben. Várunk minden barátunkat, akik szeretnék felidézni a korábbi, közös nyári koncerteket és persze azokat is, akik esetleg eddig csak a rádiókból ismertek minket! Szeretnénk mindenkivel megosztani ezt az élményt!" – foglalja össze a csapat énekese. New Level Empire lemezbemutató koncert 2017. november 11., kapunyitás: 19:00 Akvárium Klub – Kishall Budapest, V. kerület, Erzsébet tér 12. https://www.youtube.com/watch?v=blnEVVhrHnM https://www.facebook.com/events/835427299959969/ http://akvariumklub.hu/programok/new-level-empire-lemezbemutato www.goldrecord.hu