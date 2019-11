Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Nem Gibson márkájú Flying V és Explorer fazonú gitárok Nem Gibson márkájú Flying V és Explorer fazonú gitárok A Banker Custom ’58-spec Korina V és a Banker Custom Excalibur az első Gibson jóváhagyással, meghatalmazott gyártó által készített Flying V és Explorer formájú gitárok.

A történet még ez év júliusára nyúlik vissza, amikor is a Gibson többmilliós kártérítési pert indított a Dean és a Luna gitárgyártó cégek ellen, szabadalmi jogsértés miatt. Azt kifogásolták, hogy ezek a kisebb manufaktúrák a Gibson saját szabadalmának tekintett Flying V, Explorer, ES és SG, fazonú gitárokat készítenek és a "Dove Wing" fejkialakítást is használják. Hozzá kell tenni, hogy pl. a Dean Guitars, amit 1976-ban alapítottak már abban az évben legalább két modellt kínált az említett formák valamelyikével. Érdekes módon a folytatásban most a Gibson bejelentette, hogy a „konfrontáció helyett az együttműködés felé” fog elmozdulni más kisebb gitár manufaktúrákkal szemben. Ennek a folyamatnak a jegyében a gitárgyártó óriás egy Authorized Partnership Program-ot (Meghatalmazott Együttműködési Program) is bejelentett, amelyben bizonyos butik manufaktúráknak, így pl. az Echopark, a Jimmy Wallace és a Banker Guitars cégeknek lehetővé teszi, hogy szabadalmazott Gibson test- és fejformákkal gitárokat építsenek. Ennek nyomán most mutatták be az első Gibson által jóváhagyott butik modelleket a Banker Custom ’58-spec Korina V és Excalibur gitárokat. Az új „Gibson-approved” gitárokat kizárólag az egyik legnagyobb és legrégibb online áruházon, a Chicago Music Exchange-en keresztül lehet megvásárolni.

Ha most valaki azt gondolja, hogy ezek a Banker Custom modellek kedvezőbb áron elérhetők, mint a sorozatgyártású Gibson gitárok, az sajnos nagyot téved, ezek hagyományos módon, kézzel épített egyedi hangszerek. A Matthew Hughes 2016-ban alapította cégét, ő a tulajdonos, a tervező és az alkalmazott egy személyben, és minden napját azzal tölti, amit szeret, vagyis a nehezebb, tradicionális módon, kézzel készíti gitárjait az Észak Georgia-ban található műhelyében. Egy évben nagyjából 50-75 db gitár elkészítését tervezi, vagyis nem mondható versenytársnak a Gibson számára. Matthew Hughes műhelye Matthew Hughes még azt is elmondta, hogy nagyon igényes a hangszerfák kiválasztása terén, szinte vadászik a könnyű korina fára, az idősebb fákból származó hondurasi mahagónira, a brazíliai rózsafára és a déli mocsári kőrisre.



A gitárkészítésénél mindig figyelembe veszi, hogy a modell milyen játéktechnikára készül. Az elektronikában is az old-school vonalat követi, szövet szigetelésű kábeleket használ és csak prémiumkategóriás alkatrészeket épít hangszereibe. Így pl. kézzel tekercselt PAF és P90 pickupokat az OX4 és Tyson cégektől, hangolókulcsokat a Grover and Klusontól, szerelvényeket a TonePros-tól, a koptatólapokat pedig maga gyártja. Minden gitárt nitrocellulóz lakkozással lát el. A Banker Custom Excalibur és Korina V gitárok már kaphatók, az előbbi 4,449 USD a Korina V Special Edition pedig 4,704 USD áron. Összehasonlításképpen álljon itt néhány eredeti Gibson modell listaára. Gibson Modern Flying V – 1 399 USD

Gibson Original Flying V – 1 699 USD

Gibson Flying V Custom Designer w/ Ebony Fingerboard Gloss – 4 699 USD Gibson Modern Explorer B-2 – 1 399 USD

Gibson Original Explorer – 1 699 USD

Gibson Explorer Custom Designer w/ Ebony Fingerboard Gloss – 4 699 USD



