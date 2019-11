Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Négy analóg multieffekt a Tech 21-től - teszt Négy analóg multieffekt a Tech 21-től - teszt Már korábban láthattátok a négy Tech 21 Fly Rig V2 analóg effekt pedálokról készült videót, most írásban részletesebben is megosztom a tesztelés során szerezett tapasztalatokat. A demonstrációs videó és ez az írás együtt teljesebb képet fog adni a Tech 21 második generációs pedáljairól Általános ismertető az új generációról

Az első Fly Rig multieffekt megjelenése óta Andrew nagyon hasznos, és felhasználóbarát újításokat alkalmazott az új szériáknál. A régebbi verziókhoz képest az új generációs Fly Rig pedálok mindegyike rendelkezik hangológéppel, illetve a hagyományos jack kimenet mellett szimmetrikus XLR kimenettel. Ez utóbbi nagyon praktikus és elegáns megoldás a vonalban való használatra. A földhurok által keltett zajok könnyen kiküszöbölhetők a ground lift kapcsolóval. Ezeken az újításokon kívül, melyek minden újabb Fly Rigben ugyanúgy jelen vannak, még jóval több szolgáltatás helyet kapott az generáció modelljeiben, melyek azonban pedál specifikusak. Az alábbiakban így külön-külön szemügyre veszünk néhány Fly Rig verziót. Nagyításhoz klikk a képre! Fly Rig 5 v2 A legöregebb, vagyis az úttörő Fly Rig 5 méltán megérdemelte az újításokat. Az új v2-es verziójában választhatunk az eredetiben is jelenlévő brit plexi-jellegű torzítás, és az amerikai „Cali” overdrive között. A két torzítási szövet elég közel áll egymáshoz, de mégis viselik azokat a jegyeket, melyekre nevük is utal (pl.: a Plexinek vaskosabb, míg a Calinak feszesebb az alja). A drive szekció után kapott helyet a Boost, egyetlen potméterrel, azonban egy pre/post kapcsolóval megválaszthatjuk, hogy hol helyezkedjen el: a drive előtt (ebben az esetben bekapcsolásával a torzítás mértékét növelhetjük), vagy az effektlánc végén (ekkor pedig inkább hangerő növekedést kapunk, mint gain boost-ot). Következő láncszem a sorban a pedál lelke, a SansAmp. Ahogyan elődjére is igaz, ugyanúgy a v2-es verzióra is: ez a preamp leginkább egy Fender-jellegű szép, tiszta hanggal rendelkezik, amit a drive potméterrel azért fel lehet korbácsolni egy enyhébb crunch-ig. Nagyon jó szolgáltatás, hogy a ládaszimulációt opcionálissá tették. Ha kell, a SansAmp szekció Level potmétere alatti gombbal kikapcsolhatjuk a szimulációt. Ez azonban csak a jack kimenetünkre érvényes, az XLR kimeneten mindig marad szimulált hang. Ez a megoldás teljesen ésszerű, mivel csak abban az esetben nincsen rá szükség, ha gitárerősítővel szeretnénk használni a pedált. A SansAmp után helyet kapott egy effekt loop, mely lehetőséget ad, hogy más, külső pedálokat is integráljunk a Fly Rig-hez. Ugyanarra a helyre tudunk pedálokat hozzáadni, ahová egy klasszikus gitárerősítő effekt loopja biztosítaná a lehetőséget (az előfok után). Utolsó újítás, hogy a Reverb kikerült a SanSamp részlegből, és attól függetlenül ki- és bekapcsolható, továbbá egy gombbal választhatunk két különböző nagyságú (egy kisebb, és egy nagyobb) tér közül.

Nagyításhoz klikk a képre! Acoustic Fly Rig

Végre az akusztikus hangszert használók is kaphatnak a jóból, ugyanis az Acoustic Fly Rig tartalmazza mindazon effekteket, szolgáltatásokat, melyekre egy koncerten, vagy stúdióban szükség lehet. Az effektlánc rögtön egy nagyon egyszerűen kezelhető Level, Comp potméterekkel rendelkező kompresszorral indul, amely egyszerűsége ellenére nagyon sokféleképpen használható. A kompresszort egy Boost követi, mely a hangerőemelésen kívül egy kis középemeléssel színezi a hangot. A SansAmp szekció mindennel rendelkezik, amivel egy valóságos akusztikus erősítőnek rendelkeznie kell. A közép tartomány paraméterezhető, továbbá a High potméter mellett található egy Low Pass Filter, mellyel az akusztikus gitárhangszínnél kényes közepek, és magasak nagyon jól kezelhetővé válnak. Külön kapcsolható a Notch potméter, mely lehetőséget ad a mélyebb tartományok kezelésére, azok gerjedésének kiszűrésére. A SansAmp-től függetlenül kapcsolható a Reverb, mely szintén két különböző nagyságú térrel rendelkezik. Az effekt szekcióban megválaszthatjuk, hogy Delay-t, vagy Chorust szeretnénk használni. Praktikus újítás még a választható fejhallgató kimenet, mely lehetővé teszi a közvetlen lehallgatást mindenféle keverő, erősítő és egyéb külső eszköz használata nélkül. Mindezeken kívül természetesen fázisfordításra is lehetőséget ad a pedál.

Nagyításhoz klikk a képre! Bass Fly Rig

A basszusgitárosoknak is megvan a svájci bicskájuk, amióta a Bass Fly Rig a piacra került. Az Acoustichoz hasonlóan itt is egy egyszerűen használható ízléses kompresszorral indul a sor, ahogyan illik. A bementhez tartozik rögtön egy PAD kapcsoló, ha esetleg nagyon nagy jelű, aktív hangszerrel használnák az effektet, ez a kapcsoló egy 10dB-es csillapítást adhat, hogy megfelelően tudjuk használni, és ne legyen túl nagy a bemeneti jelszintünk. A Boost áramkör rendelkezik pre/post kapcsolóval, tehát a SanSamp elé is tudjuk kötni (gain boost-ként), vagy mögé (hangerő boost gyanánt). A SansAmp szekció a szokásos (Level, 3 sávos EQ, Drive) paraméterezési lehetőségeken kívül rendelkezik egy Charac potméterrel, mely a Tech 21 „Character series” önálló, előfok pedáljaiból már ismert lehet. Ez a potméter a drive-val szorosan együttműködve együtt adja meg a torzítási szövet jellegét. A BITE kapcsoló egyfajta presence boost-ként funkcionál, mely a nagyobb torzítás használatánál jól jöhet, hogy megmaradjon a basszus sound érthetősége. Az előfok után következik az Octafilter szekció, mely egy kicsit envelope filterként, egy kicsit oktáverként, és egy kicsit fuzz-ként is funkcionálhat. Ezen szekció segítségével elég pikáns hangszín érhető el, mely kielégíti a vadabb műfajok kedvelőit is. Az effektlánc végén egy nagyon ízléses, és jól használható kórus effekt található, melynek kezelése pofon egyszerű a maga egy darab potméterével. A Bass Fly Rig szintén lehetőséget ad a fejhallgatóval való lehallgatásra.

Paul Landers Signature Fly Rig

Richie Kotzen után Paul Landers-szel is kooperált a Tech 21, és számára is megalkották saját signature Fly Rig-jét. Ez a Fly Rig több szempontból is különleges, illetve formabontó a többiekhez képest. Az első nagy eltérés, hogy a PL Fly Rig nem egy, hanem két SansAmp szekcióval rendelkezik, úgy funkcionál, mintha két teljesen különböző erősítőnk lenne. Ez a két csatorna a Wasser és Feuer (víz és tűz) fantázianeveket kapta, melyek bizony utalnak a természetükre. A Wasser csatorna a tisztább, mely a hangerő potméteren kívül magas, mély, és Comp potikkal rendelkezik. A csatornához kapcsolódó kompresszor egy old-school, FET-jellegű kompresszálást produkál, mely nagyon jól illeszkedik a csöves érzetű előfokhoz. Igazság szerint ez a csatorna nem rendelkezik külön drive potméterrel, de a hangerő, és kompresszálás mértékének növelésével elég gyorsan el tudunk érni egy karcosabb hangszínt. Ez a kis torzítás nagyon transzparens, kis képzavarral élve: tiszta jellegű. A BITE kapcsolóval még tudunk lökni egyet ezen a hangszínen is. A kapcsolót benyomva már arra a bizonyos „edge of breakup” határvonalra lépünk, melyet a csöves erősítőknél olyannyira szeretünk. Nagyításhoz klikk a képre! Másik, Feuer nevű csatornánk egy igazi high-gain szörnyeteg, a szó legjobb értelmében. A Mid Shift kapcsolónak köszönhetően a közép hangszín potméter két különböző tartományon is dolgozhat, így kibővítve a lehetőségeket, több felhasználási területet biztosít, mivel a torzított gitárhang főjellegét a közepek milyensége, hiánya, vagy éppen dússága adja meg. Ez a csatorna alkalmas a modernebb hard rock-tól a metalig minden fajta gitárhang előállítására. Fontos megemlíteni, hogy a két SansAmp csatorna közül egyszerre csak az egyik használható. Mindkét csatornához ugyanaz az Ambience tartozik, melyet akár Reverbnek is nevezhetünk. Két különböző beállítás választható: egy nagyon kis térérzet (éppen csak egy közeli mikrofonozásból adódó), illetve egy standard room reverb-jellegű tér. A Boost szekciót a SansAmp részek után helyezték el, így szignifikáns hangerőkülönbséget állítatunk elő vele, kiválóan alkalmas szólókiemelésre. Tartozik hozzá egy Punch gomb, mely egy nagyon jól megválasztott középemeléssel turbózza tovább a boost funkciót. A Boost szekciót követi a Delay szekció, melynek érdekessége, hogy delay helyett vibrato-ként is funkcionálhat. Egy gombbal választhatunk a két szerep között. Ha a vibrato-t választjuk, akkor értelemszerűen a Level potméter az effekt mértékét, mélységét (Depth) állítja, a Time pedig a vibrato gyorsaságát (klasszikus esetben: Speed). Ezzel a vibrato-val nagyon élethű rotary, illetve Leslie-jellegű hangzások érhetők el.

Összefoglalás

Összességében elmondható, hogy az újgenerációs Fly Rig pedálok nagyon sok igényt nagyon jó színvonalon szolgálnak ki. Talán nincsen olyan gitáros, aki ne találna az ízlésének megfelelő verziót. Teljesen analóg elven működnek, mindenféle hangbeli késést kizárva. Alkalmasak a vonalban való megszólalásra akár élőben, akár stúdió körülmények között, de ugyanakkor gitárerősítővel is kiválóan használhatóak. Kis méretük alkalmassá teszi őket, hogy bármilyen körülmények között, bárhova szállíthatóak legyenek. Szinte kimondható, hogy legalább egy, minden gitárosnak kötelező darab. Az itt bemutatott Tech 21 pedálokról egy demonstrációs videót is készítettem, ami a Zenész Magazin YouTube csatornáján megtekinthető, több teszt videóval együtt. - BORBÉLY TAMÁS - A Tech 21 hazai és európai forgalmazója a Sound Service.