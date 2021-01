Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » NAMM 2021 – Fender Noventa Strat, Tele és Jazzmaster NAMM 2021 – Fender Noventa Strat, Tele és Jazzmaster A téli NAMM Show hiánya, pontosabban az, hogy online térben Believe in Music címmel került megrendezésre, nem akadályozta meg a Fendert abban, hogy elárassza a piacot új gitárokkal és basszusokkal. Lehet örvendezni… Amerikában, Japánban és Mexikóban készült modelleket mutattak be, és új Squier gitárokat is bejelentettek. A számos új sorozatból, mi most egy teljesen új családot mutatunk be, a Fender Noventát. A Fender márkanév szinte egyet jelent a single coil pickupokkal – a humbuckerek csak újabban vannak jelen – a P90 hangszedők pedig viszonylag ritkán fordulnak elő Fender gitárokon. Úgy tűnik, ez megváltozik 2021-ben a Noventa család megjelenésével, minthogy a sorozat mindhárom modelljét ennek az ikonikus pickupnak a Fender által gyártott változatával látták el. Az eredeti Gibson féle P90 nagy tokja ellenére valójában egytekercses hangszedő, de a hangja alapján mégis valahová a humbucker és a single coil közé szokták sorolni. A Noventa Telecaster, Stratocaster és Jazzmaster is a Fender P90 hangszedőjével készül, és a cég szerint „harapós közepek, fényes magasak és meleg, lágy mélyek, valamint széles dinamika tartomány” jellemzi az új formátumú pickupokat.



A Mexikóban gyártott gitárok mindegyikének teste égerfából készült, melyhez jávorfa nyakat csavaroztak. A 9,5 inches rádiuszú fogólap anyaga a lakkozás színének függvényében pau ferro vagy jávorfa, és mindegyiken 21 médium jumbo érintőt találunk. Érdekes módon a nyakprofilok már eltérőek, a Strat modern „C”, a Tele '60s „C”, míg a Jazzmaster vastagabb lágy „V” profillal rendelkezik. Noventa Stratocaster

Stratocaster P90-nel már önmagában is nagyszerű ötlet! Ezt a modellt két Fender® Noventa™ Single-Coil hangszedővel szerelték fel, melyeket egy hangerő, egy hangszín potival és egy háromállású pickupváltóval kezelhetünk. A gitár testen átmenő húrozáshoz való fix húrlábbal készül, a szintetikus csont felső nyereg szélessége 42 mm, a hangszer skálahossza pedig 25,5" (648 mm). A Strat teste és feje fényes poliészter lakkozású, míg a nyak selyemfényű poliuretán fényezést kapott. A Noventa Stratocaster Crimson Red Transparent, Daphne Blue és Surf Green színben lesz kapható, javasolt kiskereskedelmi ára 899 euró.

Noventa Telecaster

Ez tényleg a végletekig levetkőztetett Telecaster... Egy single coil hangszedő, trimmelt koptatólap, kisebb, úgynevezett „Cut-Off” Vintage-Style Tele húrláb, három kompenzált réz húrláb nyereggel, két potméter, nincs pickupváltó, mert minek, szóval egyszerű és szerintem gyönyörű. Az összes Noventa közül ennek a gitárnak a megjelenése a legkívánatosabb. Vintage Blonde, Fiesta Red és 2 Color Sunburst színekben lesz kapható. A fogólap anyaga juharfa, kivéve a 2 Color Sunburst színűt, mert ő pau ferro fogólapot kapott. A fogólap rádiusza, a szintetikus csont felső nyereg szélessége és a skálahossz megegyezik a Noventa Stratocasterével, a Noventa Telecaster javasolt kiskereskedelmi ára 849 euró. Noventa Jazzmaster

1958-as megjelenésekor a Fender a Jazzmasterrel a jazz és blues gitárosokat kívánta megnyerni. Az úgynevezett „offset” – derékban eltolt – testfazon az ülő játékmódhoz volt kényelmes, és a két lapos és széles tekercselésü single coil pickup a Gibson humbuckerekhez hasonló melegséget kölcsönzött a gitár hangjának. Nos, ezúttal három P90-es jellegű Noventa™ Single-Coil pickuppal dicsekedhet az új Noventa Jazzmaster. Szerencsére az eredeti Jazzmaster elektronikát leegyszerűsítették és így nem kell pilótavizsga a gitár kezeléséhez, egyszerűen csak egy-egy hangerő és tónus potival, és egy hagyományosan működő ötállású pickup választóval kell, hogy beérjük, de ez egyáltalán nem baj. Persze megkapjuk a Jazzmaster lebegő tremolós húrtartó megoldását, amit egy Adjusto-Matic húrlábbal kombináltak. Azt tudni kell, hogy „Floating” tremoló több mint 60 évvel a bemutatása után is egyike a leglágyabb és legkellemesebb tremoló mechanikáknak. Az új Jazzmaster Surf Green, Fiesta Red és Walnut (dió) színben lesz elérhető, a fogólapok anyaga a színekhez igazodik, a Walnut sötétebb pau ferro fogólapot visel a nyakán, a másik két szín esetében a fogólap anyaga juharfa. Ez a modell is ugyanazokkal a jellemző méretekkel rendelkezik, mint a sorozat másik két darabja. A Noventa Jazzmaster javasolt ára 999 euró.



Mindegyik modellnél az árban benne van egy Deluxe Gig Bag puhatok, a gitárok 2021 májusától lesznek kaphatók.



- tkeres - Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó