NAMM 2020: debütál az Orange Little Bass Thing NAMM 2020: debütál az Orange Little Bass Thing Az Orange a 2020-as téli NAMM Show-n mutatja be hivatalosan a Little Bass Thing modelljét, egy egyszerű, pehelykönnyű basszus erősítőt, amit a modern basszusgitárosok igényeinek figyelembe vételével terveztek. A Terror Bass új kiadásának hangos sikere után az Orange most egy 500 W-os izmos „D" osztályú végfokot kombinált egy erőteljes tranzisztoros előerősítővel, és az egészet szépen belepakolta egy apró, összesen 3 kg súlyú csomagba. A takaros kis szerszámosláda tökéletes hangzást produkál, minimális felhajtással. Minthogy az erősítőn csak Master Volume potit találunk, nincs Gain szabályzás, torzítással nem igen fogunk találkozni. Ehelyett kapunk egy tiszta tranzisztoros előerősítőt, parametrikus középszabályzással, basszus és magas EQ-val (+/- 15 dB). Az erősítő háza pedig kifejezetten masszívnak tűnik, és sokkal izgalmasabb a megjelenése, mint néhány versenytársának. A lábkapcsolóval (nem tartozék) bekapcsolható kompresszor szabályzója az első panelen kapott helyet, ezt aktiválva a basszeros azonnali hozzáférést kap az Orange gondosan tervezett Class A Optical kompresszor áramkörhöz. Az egyedi, kifejezetten basszushoz fejlesztett sidechain kompresszor egyetlen potméterével kiváló dinamikai kontrollt érhetünk el. A Little Bass Thinget olyan hasznos szolgáltatásokkal is felszerelték, mint az FX loop, a -6dB bemeneti érzékenység kapcsoló aktív basszusokhoz, két Speakon aljzat és a ground lift kapcsolóval ellátott szimmetrikus D.I. kimenet. Sajnos fejhallgató kimenetet és AUX bemenetet nem kapott az erősítő, de ezt talán meg tudjuk bocsátani a gyártónak… Tájékoztató ár: 649 EUR.