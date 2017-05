Címlap » Hírek » Nagyvonalú Metallica gesztus Nagyvonalú Metallica gesztus A Metallica felajánlotta, hogy teljes felszerelést vásárolnak egy amerikai tribute bandának, mikor megtudták, hogy a zenekar cuccát ellopták egy portlandi koncert után. Mindig szomorú, amikor arról hallunk híreket, hogy egy zenekarnak turné közben, vagy a próbahelyéről az egész felszerelését ellopták. Az ellenben nem túl gyakori, ami a Washington állambeli Spokan városból származó Metallica tribute zenekarral, a Blistered Earth-szel történt. Egy nappal azután, hogy a tribute banda Facebook oldalán közzétette, hogy nagyjából 20 000 dollárt érő felszerelésüket egy portlandi koncertjük után ellopták, a metallicás James Hetfield és a legendás banda többi tagja felajánlották, hogy ha megküldik az ellopott hangszerek, erősítők listáját, akkor a Metallica menedzsmentje mindent megvesz nekik, amire szükségük van. Annak is híre ment, hogy Lars Ulrich felhívta a Blistered Earth dobosát, hogy tudassa vele, hogy a Metallica segít nekik, és biztassa a bandát a folytatásra. Blistered Earth „Nagyon király, hogy a Metallica így segít. Tényleg nagyon szép gesztus” – nyilatkozta a Shawn Murphy dobos az OregonLive-nak. „Egy átlag ember nem is gondolná, hogy milyen gyakran válik célponttá egy banda miközben turnézik” – tette hozzá Murphy. „Idegen vagy egy ismeretlen vidéken, ezt sokan tudják és megpróbálják kihasználni.” Ez a történet mindenesetre happy enddel végződött, a Metallica nagyvonalúságának köszönhetően. Lehet, hogy ebben az is közrejátszott, hogy valamikor réges-régen ők is tribute zenekarként kezdték? Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó