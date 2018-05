Címlap » Hírek » Musikmesse 2018 – dobos szemmel II. rész Musikmesse 2018 – dobos szemmel II. rész A beszámoló második részében az elektromos dobokról, egy pár jópofa különlegességről és a Drum Camp eseményeiről esik szó… Semmi újdonság, de ha a DTX900 modulból és Yamaha padekből elég sokat szerelünk össze, akkor az azért elég jól néz ki. Az ismert elektromos dobok gyártói közül szinte mindenki hiányzott, így nem volt itt a Roland, az Alesis, a Pearl, az Alternate Mode stb. A műfaj hagyományos szereplői közül egyedül a Yamaha és a svéd 2Box jött el, az utóbbi egyetlen termékkel, az új DrumIt Three modullal. A Yamaha DTX Hybrid Stage Custom pack sem újdonság, de nem rossz játék Ami a relatíve új Yamaha termékeket illeti, itt tudtam végre kipróbálni az EAD-10 dob effektet, amiről már sok videót láttam, de kíváncsi voltam rá élőben. Itt nincs lehetőség részletes ismertetőre, de szerintem ezt a terméket teljesen tévesen pozícionálja a Yamaha. Yamaha EAD-10 modul Arra, amire állítólag szánták – hogy a segítségével a mezei garázsfelhasználó egymikrofonos akusztikus dobfelvételt csináljon – teljesen alkalmatlan. Ezzel szemben a normális eszközökkel rendesen megcsinált dobhang mellé effektként és kiegészítő hangforrásként alkalmazva egy nagyon jól használható, hatékony eszköz, amit az ilyesmit keresőknek mindenképp ajánlok kipróbálni, mielőtt vennének néhány triggert és valamilyen dobmodult ugyanebből a célból. Főleg azért, mert a presetek nagy része elsősorban nem a triggereket, hanem a nagydobra szerelt mikrofonokat használja, így sokkal természetesebb a játékérzet, nincs triggerelési hiba és természetellenes dinamika. Egy nappal a G9 világpremierje előtt A Gewa az elektromos dobok területén egy nagy ugrásra szánta el magát. A Musikmessére időzítették a világpremierjét a cég saját márkaneve alatt készülő, vadonatúj dobmoduljának, amellyel a cég belép az elektromos dobmodulok piacára, ráadásul annak mindjárt a csúcskategóriájába. Ha ehhez hozzátesszük, hogy nemrég a Pearl is pont ezt tette, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az edrum piacon hamarosan egy régóta esedékes, komoly átrendeződés várható. Gewa G9 dobmodul Gewa G9 editor Ennek megfelelően tele várakozással jelentem meg 11-én a délelőtt 10:29-re meghirdetett világpremieren, ahol egy teljesen jellegtelen zenékre előadott érdektelen bemutatót láthattam, középszerű dobhangokkal. Bár a Gewánál láthatóan minden részét nagyon komolyan vették a fejlesztésnek, van a modulban 10”-es érintőképernyő, wifi, SSD, positional sensing, szimmetrikus kimenetek, meg minden, amit ma menőnek gondoltak, de mintha a nagy igyekezet közben elfelejtették volna meghallgatni, hogy mi jön ki az audio kimeneteken, pedig a végeredmény ott dől el. A kiállított darabokat kipróbálva is úgy éreztem, hogy nem egy 2500 Eurós hangmodult hallok. A szoftver még nincs teljesen kész, ha lett volna több időm, a biztos lehetett volna finomítani beállításokon – bár egy világpremieren nem ártott volna a kiállított darabokat nagyon precízen beállítani. A piacra kerülésig ugyan még majdnem fél év van, és addig még sok minden történhet, de az eddig látottak alapján inkább arra tippelnék, hogy nem a G9 fogja átrendezni a dobmodulok piacát. DW dobpadek a G9 modulhoz Az eddig említetteken kívül még a Zoomnak volt e témába vágó terméke a két éve bemutatott ARQ AR-96-tal és a nemrég kihozott ARQ AR-48-cal. Az ARQ AR 48-ról ITT, az ARQ AR 96-ról pedig ITT írtunk korábban részeletesen. Zoom Aero RhythmTrak ARQ AR-48 A step szekvenszert, szintetizátort, samplert, effekteket tartalmazó alapmodulhoz bluetooth-on kapcsolódó világító gyűrű egy gyorsulásmérővel, 96 illetve 48 ütőfelülettel ellátott kontroller, ami elektronikus zenében a megfelelő kezekben egy nagyon csajozós, komoly kis játék lehet. Még kék LED is van rajta, szóval ellenállhatatlan Igaz, hogy az idén már a legtöbb komoly gyártó otthon maradt, de szerencsére eljött a koreai Paxphil Corporation és hoztak magukkal egy felfújható dobfelszerelést... Figyelmeztetés a Drum Camp ajtaján. Aki nem készült, a bejáratnál kaphatott ingyen füldugót. Jost Nickel A 2016-ban bevezetett, cserélhető színpados Drum Camp bemutatószoba sokat enyhített a kiállítók megfogyatkozása miatti ingerszegénységen. Az idén is volt néhány jó név a fellépők között, mint pl. Jost Nickel, Felix Lehrmann, Karl Brazil, Gary Wallis, Ash Soan, Will Hunt. Ezek a bemutatók, ha halványan ugyan, de emlékeztettek a régi szép időkre, amikor az embernek napokon át kellett sakkoznia a naptárral, hogy kit mikor tud megnézni és sokszor még így is előfordult, hogy az ütközések miatt lemaradt egy-két eseményről. Felix Lehrmann Ash Soan Karl Brazil Will Hunt Gary Wallis dobogója a Drum Camp “parkolójában” bevetésre készen - Huszár Endre írása - Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó