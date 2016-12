Címlap » Hírek » Musikmesse 2017 - Yamaha előzetes Musikmesse 2017 - Yamaha előzetes A Yamaha a 2017-es Musikmesse-n ismét a Portalhaus épületében állít ki, ahol a Yamaha termékek mellett a Bösendorfer, a Line 6 és Steinberg márkák is részei lesznek a kibővített bemutatónak. A zenészek és a hangszeripar iránt érdeklődő szakma ismét felfedezheti a Yamaha kiterjedt termék portfólióját az előttünk álló 2017-es Musikmesse-n. A híres hangszergyártó immár második alkalommal foglalhatja el a Portalhaus teljes épületét a Frankfurti Vásár és Kiállítási Központban, hogy méltó körülmények között mutassa be a Yamaha hangszereit és a Yamaha márkákat, a Bösendorfert, a Line 6-et és a Steinberget. A bemutató helyszíne a Kiállítási Központ nyugati bejáratánál lesz, és területe meghaladja az 1000 négyzetmétert. „A Yamaha és a Musikmesse együtt olyan sikertörténet, ami több mint három évtizedre nyúlik vissza, és rendkívüli vonzerőt jelent a látogatók minden célcsoportja számára”, – mondja Stephan Kurzawski, a Messe Frankfurt Exhibition GmbH első alelnöke. A Portalhaus épületébe költözéssel új szintre emeltük kapcsolatunkat, és rendkívül boldogok vagyunk, hogy a hangszer szektor kulcsszereplője újra bemutatja egyedülállóan színes termék palettáját az elkövetkezendő Musikmesse-n is. „Nagy örömmel foglaltuk el új helyszínünket a Portalhaus épületében a 2016-os vásáron. Az épület lenyűgöző architektúrája optimális környezetet biztosít termékeink bemutatásához”, – nyilatkozta Thomas Schöpe, a Yamaha Music Europe GmbH elnöke. „A Frankfurti Zenei Vásáron nem csak a kereskedőket és disztribútorokat, de a zene iránt érdeklő vásárlókat is el tudjuk érni. A Yamaha zenészei különleges zenei élményről is gondoskodnak a kiállítás alatt sorra kerülő programjainkon.” A Musikmesse a Frankfurti Vásár és Kiállítási Központ nyugati szektorában kerül megrendezésre, 2017. április 5. és 8. között. Ebből három nap egybeesik a Prolight + Sound nemzetközi kiállítással és vásárral, ami április 4. és 7. között zajlik. További információk: www.musikmesse.com Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó