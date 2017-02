A kaliforniai pszichedelikus rock egyik legtudatosabb alakja, Ripley Johnson pár év alatt már többször járt az A38 Hajón.

Alapzenekara, a Wooden Shjips mellett feleségével közös duója, a Moon Duo is nagyon aktív: két évvel legutóbbi, az A38-on is bemutatott lemeze után itt az újabb. A jövő februárban megjelenő Occult Architecture éppoly gyönyörű, szuggesztív, hipnotikus drone-elektro-rocklemeznek ígérkezik, mint elődje, így aztán komoly koncertélményre lehet készülni.

A San Franciscó-i pszichedelikus színtér egyik kulcsfigurája, a gitáros-énekes Ripley Johnson 2006-ban alapította "híresebbik" zenekarát, a Wooden Shjipst. Ám alig három évvel később belekezdett egy másik projektbe feleségével, a japán származású Sanae Yamadával. A Moon Duo szigorú, repetitív és szuggesztív drone-rockja hamar kultikus tiszteletet hozott a párnak.

Furcsa amalgám a Moon Duo zenéje: miközben az effektezett, dúsan zengő gitárok, a szintiszőnyegek, az analóg hangszerek egészen organikus hangzást hoznak, ezek alatt monoton zuhognak a programozott alapok. Az első EP-ken és nagylemezeken Johnsonék tökélyre fejlesztették az igazán nem bonyolult, ám megunhatatlan receptet. A Moon Duo zenéje úgy repetitív, hogy közben egy percig sem unalmas, a faék-egyszerűségú, pár hangból álló, körkörösen ismétlődő riffeket ‒ vagy inkább rifftöredékeket ‒ hallgatva pár percen belül garantált az elszállás.

"Úgy gondolok az albumainkra, mint egy-egy nagy egészre, ami szép fokozatosan épül fel, mint egy ház vagy egy többszintes emlékmű" ‒ mondta két éve az A38 blogjának adott interjújában Jonhson. Igaz ez a Sacred Bones kiadónál jövő februárban megjelenő Occult Architecture, Vol.1 lemezre is, amiről az első számot most adta ki a Moon Duo. Sűrű, feszes, kegyetlenül elszállós anyag, amiben ott fortyog a pszichedélia, space-rock, minimalista drone, new wave, de még teljesen kiforgatott, puttyogós űrdiszkó is.

A zenekar tagjai

Ripley Johson: gitár, ének

Sanae Yamada: billentyűsök, ének

Lemezek

Occult Architecture, Vol.1, 2017

Shadow of the Sun, 2015

Circles, 2012

Mazes, 2011

Escape, 2010

2017. március 23., csütörtök 20:00

A38 Hajó Koncertterem – Petőfi híd budai hídfő

Jegyár: 3500 Ft, elővételben: 3000 Ft. Jegyek elővételben vásárolhatók az A38 Hajó honlapján, illetve személyesen az A38 Hajón.