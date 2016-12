Címlap » Hírek » MINI ACOUSTIC WORLD - BARTÓK ON ROCK MINI ACOUSTIC WORLD - BARTÓK ON ROCK A nagy sikerre való tekintettel ismét Bartók On Rock Koncert - az év első nagy koncertje a Gödör Klubban, január 5-én.

Az együttes – négy hegedűművész hölgy társaságában – akusztikus hangszereken saját Bartók-feldolgozásait adja elő a Bartók Év alkalmából. Persze a legendás Mini szerzemények akusztikus előadása sem marad el. Az egyedülálló világszínvonalú előadás magyarországi bemutatója október 9-én volt a budapesti Mariott Hotel dísztermében. A másik jelentős koncertre Balatonfüreden került sor, a Hotel Anna Grand dísztermében október 1-jén, a Zene Világnapján.

Papp Gyula és Török Ádám 45 éve, 1971 óta ápolja Bartók költői világát, de már gyermekkorukban felfigyeltek a géniusz magyar zenész csodálatos világára, a Kárpát-medence és a magyarság gyönyörű népzenéjére. A művek: Bartók: Egy este a székelyeknél/Román táncok

Bartók: Rondók

Sirályok az éjféli napon

Kereszteslovag visszatér a városba

Emlékút a balladafolyón

Egy halványkék gondolattól ne félj! Mini A Mini együttes egyik legsikeresebb felállása 1971-ben jött létre Török Ádámmal, Papp Gyula billentyűssel, Nagy István basszusgitárossal, valamint Németh „Nemecsek” Tamás dobossal. A legendás négyesfogat korszakához a Mini, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy a magyar rocktörténelem legjelesebb dalai közé számító Gőzhajó, Vissza a városba, Kereszteslovag, Halványkék gondolat és a Délelőtt, valamint a Bartók Béla feldolgozás, az Este a székelyeknél című opusz megalkotása köthető. Ezek a művek az első hazai prog-etnorock-világzenei kompozícióknak tekinthetők. Ez a formáció volt a házigazdája az első 1972-es Tabánnak, majd ugyanabban az évben nagy sikerrel szerepeltek a Videoton Jazzfesztiválon – ott TV felvétel is készült velük – valamint felléptek a Kisstadionban és az Erkel Színházban is. 1972-ben 3 kislemezük jelent meg, amelyek nagy példányszámban keltek el. 1973. június 10-én hatalmas sikerű koncertet adtak a Diósgyőri rockfesztiválon, 25 ezer ember előtt. Ős-Mini: a magyar nemzeti progresszív etnorock első képviselői – Bemrockparttól Bartókig. A hetvenes években a három neves rock szakíró – Kőbányai János, Sebők János, Jávorszky Béla Szilárd – egyöntetű véleménye szerint a Mini 1971 és 1973 közötti formációja „minden idők egyik legjobb magyar rockzenekara” volt. 2008-ban a Moiras-kiadó gondozásában megjelenik a Fruit Pebbles LP, amely a három korabeli (1972-73) kislemez anyagán túl a két Videoton jazzfesztiválos rádiófelvételt is tartalmazza. 2011-ben a Mini 40 éves fennállásának évfordulóján az együttes eredeti (1971-es) felállásában újra koncertezik. Ugyanebben az évben digitális változatban ismét boltokba kerül a Fruit Pebbles antológia, két évvel később egy stúdióban három ős-Mini szerzeményt rögzítenek Török Ádám szólóalbumára. A Magyar Nemzet Online és a passzio.hu portálok által megkérdezett tizenegy rock szakíró szerint „minden idők legjobb 30 albuma” listáján a gyűjteményes Mini-album második helyezést ér el. http://mno.hu/grund/ime-minden-idok-harminc-legjobb-magyar-rocklemeze-es-eloadoja-1269276 2015-ben a Grund Records kiadó megjelenteti az Emlékút a Balladafolyón albumot. Fotó: Mönich László A Mini Acoustic World formáció tagjai

TÖRÖK ÁDÁM - fuvola, ének, percussions: eMeRTon- és Blues-Életmű-Díjas az 1976. Év hangszerese, a Budavárért emlékérem 2015.évi díjazottja PAPP GYULA – zongora

NAGY ISTVÁN – basszusgitár

TÓTH DÉNES – akusztikus dobok, ütőhangszerek

Kézdy Luca - hegedű, Kalmus Boglárka - hegedű, Kakuszi Panna - brácsa, Pribay Valéria - cselló HEROINES VONOSNÉGYES Fotó: Sós Gábor Bartók On Rock koncert Időpont: 2017. január 5. csütörtök 20 óra Helyszín: Gödör Klub Cím: 1061 Budapest, Király utca 8-10. – Central Passage A Mini Acoustic World nyilvános főpróbájáról írt koncertbeszámolónkat itt olvashatjátok. Az írás a Zenész Magazin jubileumi, 200. nyomtatott számában is megjelent.