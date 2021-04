Címlap » Hírek » Minden idők legnépszerűbb élő koncertvideói Minden idők legnépszerűbb élő koncertvideói Első helyen a Queen Live Aid fellépése, melyet Jennifer Lopez és Shakira, valamint Lady Gaga követnek. Egy új kutatás szerint a Queen legendás, 1985-ös Live Aid szuperkoncerten készült élő felvétele számít a valaha volt legnépszerűbb és legtöbbet keresett koncert felvételnek. A TicketSource vállalat a YouTube és a Google adatai alapján összesítette a világ legnagyobb élő koncertjeiről készült felvételek lejátszásainak és megjelenítéseinek a számát, az így kapott eredményekből pedig súlyozott pontszámokat számított. A Queen Live Aid fellépése pedig fölényesen győzedelmeskedett, hiszen az utána következő második helyezetthez képest több, mint kétszer akkora pontszámot ért el. A felvétel népszerűségét pedig mi sem támasztja alá jobban, mint az elképesztő számú, közel 137 millió YouTube-os megtekintés, valamint az évi 4,8 millió YouTube-on és 1,4 millió Google-ön történő keresés. Noha a második helyezett – Jennifer Lopez és Shakira 2020-as Super Bowl félidei show-ja – nagyobb nézőszámmal büszkélkedhet YouTube-on, összességében mégis alacsonyabb pontszámot kapott, tekintettel arra, hogy a keresések között jóval kevesebbszer szerepel. Hiába telt már 35 év az ikonikus Live Aid közvetítése óta, a legnépszerűbb 10 fellépés listáján a legrégebbi felvételt mégis a Beatles jegyzi 1965-ös, a New York-i Shea Stadionban adott koncertjével. A valaha volt legnézettebb koncertvideók között egyébként a legkülönbözőbb időszakokból találhatunk felvételeket, így a 60-as, 80-as, 90-es, 2000-es, 2010-es, de még a jelen évtized is képviselteti magát. A TicketSource vállalat marketing igazgatója elárulta, a kutatás időzítése nem véletlen: „Nagyon nehéz éven vagyunk túl, melynek során nélkülöznünk kellett az élő koncerteket, amit csak a régi videók visszanézésével és a felvételek hallgatásával tudtunk valamelyest pótolni. Nagyszerű dolog ennyi remek élő show-t látni ezen a listán, még izgalmasabb viszont, hogy hamarosan újranyithatunk, így további koncertekkel gazdagodhat a listánk. Lenyűgözőnek tartom, hogy a Beatles 1965-ös koncertje még 2021-ben is a 10 legnépszerűbb fellépés között foglal helyett. Ez rávilágít arra, hogyan képes a zene generációkon átívelni. Szintén nagyszerű dolognak tartom, hogy a világ 25 legkedveltebb fellépése közé a Live Aid szuperkoncert több felvétele is bekerült, ami egy hihetetlenül jelentős ügy volt akkor, mely még napjainkban is releváns. A statisztikák megmutatták, hogy annak ellenére, hogy rengeteg új zene születik nap mint nap, továbbra is szeretjük a régről ismert kedvenceinket.” És íme a TicketSource tízes listája:



Queen, Live Aid 1985 Jennifer Lopez & Shakira, Super Bowl Halftime, 2020 Lady Gaga, Super Bowl Halftime, 2017 Coldplay, Beyonce & Bruno Mars, Super Bowl Halftime, 2016 The Beatles, Shea Stadium, 1965 Michael Jackson, Super Bowl Halftime, 1993 Nirvana, MTV Unplugged, 1994 Prince, Super Bowl Halftime, 2007 Katy Perry, Lenny Kravitz & Missy Elliott, Super Bowl Halftime, 2015 10. Jimi Hendrix, Woodstock 1969 Aki kíváncsi a lista további helyezettjeire, kattintson az alábbi képekre!







Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó