A Meinl ütőhangszereket – élükön talán a cintányérokkal – teljes joggal a világ legjobbjai között tartják számon, a német cég azonban számos más kiváló ütőhangszerrel is ott van a piacon.



Az egyre népszerűbb, és egyre többféle stílusban felbukkanó, eredetileg Afrikából származó ütőhangszer a cajon – más egzotikus percussion hangszerekkel együtt – is ott szerepel a Meinl rendkívül széles termékpalettáján. Korábban mi is írtunk a gyártó saját fejlesztésű Slaptop Cajonjairól és az okosan összeállított Meinl Cocktail Cajon Kitről. A 2021-es Meinl újdonságok közül most a Meinl MPDC1 Digital Cajon-ját szeretnénk bemutatni.

A MEINL Percussion Digital Cajon teste nyírfából készült, és a front lemezén négy gumiborítású játszófelületet, pad-et alakítottak ki, melyeket megütve különböző MEINL ütőhangszerek és különféle dobok digitális hangmintáit szólaltathatjuk meg. A bongótól a rock hangolású dobokon át a cintányérokig és csörgődobokig egy egész dobcucc és percussion szett áll rendelkezésünkre. A játék folyamatossága érdekében a játszófelületeket a hagyományos cajon játékmódjának megfelelően pozícionálták.



A MEINL Digital Cajon összesen 10 féle előreprogramozott ütőhangszer kombináció megszólaltatását teszi lehetővé, a programok között a tartozék lábpedállal, vagy a cajon tetején elhelyezett nyomógombbal válthatunk, ami mellett egy kijelző mutatja melyik programon állunk. A hangszer hátoldalán elhelyezett kezelőpanelen egy sztereó és egy monó kimenet 6,3 mm jack aljzata található, melyeken keresztül jelet küldhetünk egy keverő, vagy felvevő eszköz felé. A kimenő jel erősségét egy Volume potival szabályozhatjuk, és ugyanitt kapott helyet a fejhallgatókimenet (3,5 mm jack) – ami az otthoni csendes gyakorlásban lehet segítségünkre – valamint a lábkapcsoló jack aljzata is.

Hangminták





0 - Meinl basszus cajon + Meinl csörgődob

1 - Meinl snarecraft cajon + Meinl Splash cintányér

2 - Meinl Cantina Line Artisan Cajon + Meinl zárt lábcin

3 - Meinl Slaptop Cajon + taps

4 - Meinl Woodcraft Cajon + Meinl beütő cintányér

5 - Rock dob szett + Meinl zárt lábcin

6 - Dobgép + Meinl kísérő tányér

7 - Meinl Marathon® Classic kongák

8 - Meinl üvegszál testű bongók + Meinl Percussion béka

9 - Meinl Diego Galé Signature timbales + Meinl acél kolomp

Fontosabb adatok



Gyártó: Meinl

Méret: 305 x 508 x 305 mm

Súly: 5,9 kg

Tartozék: lábkapcsoló, hálózati adapter

Ár: 107 000 Ft