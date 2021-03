Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Meinl Alpine PADJ12-BW Djembe teszt Meinl Alpine PADJ12-BW Djembe teszt - NÉMETH-SZABÓ TAMÁS -



A Meinl szerteágazó percussion kínálatában sok más hangszer mellett megtalálhatóak a különböző méretű, kivitelű, hangolású egzotikus djembe dobok, ezekből kaptunk egy elektronikával felszerelt hangszert tesztelésre. A mostani teszthez a Meinltől érkező doboz a PADJ12-BW kódú Alpine sorozatú Meinl pickup djembét rejtette. Már a „pickup” megnevezés is jelezte, nem a hagyományos „népi” hangszerről van szó, de a dobozt kibontva, egy egészen más megjelenésű hangszer került elő, mint ami eddig a djembe szó hallatán eszembe jutott. Na, de milyen is a „hagyományos népi” djembe és miben különbözik aktuális tesztalanyunk a népi ütőhangszertől? A djembe a nyugat-afrikai népek hagyományos népi ütőhangszere. Többféle fafajtát használnak a hangszer elkészítéséhez, de legtöbbször a lenke, vagy iroko fajtát használják, figyelembe véve a fa korát. A hiedelem szerint a fa szellemétől kap lelket a hangszer, így alkalmas arra, hogy a szellemek hangja és ereje a dobon keresztül megjelenjen. Jellegzetes hangzását elsősorban lentről felfelé szűkülő, majd hirtelen kiöblösödő formájának köszönheti. Jellemzően egy fából faragják ki. Ütőbőrként általában erős kecske- vagy borjúbőrt használnak (régebben zebra, vagy antilop bőrét is használták). A legáltalánosabb a 12”-os méretű djembe, de 5”-18”-ig találhatunk hangszereket. Ehhez képest a mai modern djembe, ami a doboz kicsomagolásakor előkerült, igazából csak a lentről felfelé szűkülő és végén kiöblösödő formájában emlékeztet a hagyományos hangszerre. A szintetikus anyagból készült test és szintetikus ütőbőrrel ellátott djembe már egy modern világ „szellemét” idézi meg. A bőr mechanikusan hangolható. Amiről külön említést kell tegyünk, azt a „pickup” szócska rejti a hangszer nevében. Egy piezzo pickup-ot találunk a hangszerbe építve. A testen megtalálható 2 (input/output) jack csatlakozó aljzat, illetve egy hangerő szabályzó potméter is. Ezzel a rendszerrel nagyon könnyű hangosítani a hangszert. A bátrabbak effektezhetik, loopolhatják is a ma már kapható effekt pedálokkal, kütyükkel a piezzo segítségével. Így, ahol szükség van a nagyobb hangerőre, a hangosítás könnyen megoldható, illetve stúdióban is használható a hangszedő jele, akár egy hagyományos mikrofon által felvett jellel keverve. Említettem, hogy „mechanikusan hangolható”, de mit is takar ez a kifejezés. A hagyományos djembe jellegzetessége (a formáján kívül) az ütőbőr ráfeszítésére használt kötél. A kecskebőrt méretre vágják és vízben áztatják, hogy kellően felpuhuljon, majd vaspántokkal feszítik rá a dobtestre, amelyre hosszú kötelet hurkolnak. Ezzel hangolható később a bőr. A kiöblösödő forma alsó részén másik vaspánt tartja a kötelet. A kecskebőr folyamatosan szárad, miközben egyre jobban feszítik, majd amikor teljesen kiszárad, a bőr rögzítése után a kötél maradék hosszának a függőleges feszítésre merőleges (vízszintes) bújtatásával jól meghúzzák és az így megmaradt kötél részt a hangszer „nyakára” csavarják. Régebben a kötél helyett is bőrt használtak, amivel azonban nem volt lehetőség ilyen erősségű feszítésre, így a hangszerek hangja is mélyebb volt. Ehhez képes ma már a szintetikus testre erősítve a doboknál használatos „baba-szerűségek” találhatók, ezek tartják a bőrfeszítő „karmos” csavarokat. Ha hangolni szeretnénk hangszerünket, elég a rögzítés alján található gumi fedést eltávolítani és a hangszerhez kapott hangolókulccsal máris tudjuk állítani a csavar feszességét. Régebben a hagyományos djembéket – mielőtt játszani kezdtek rajtuk – a tűz közelébe tették, hogy a páratartalom által felpuhult bőr kiszáradjon, és jobban megfeszülhessen, ami által magasabb hangja lett a hangszernek. Manapság a szintetikus test és bőr nem reagál ennyire érzékenyen az időjárás viszontagságaira. Tartja a hangolását akár szabadtéri használat során is és némi esővel is megbirkózik, ha úgy adódik a helyzet. Nem mellesleg nagyon könnyű így a hangszer, ezért a használata közbeni tartása sem annyira fárasztó. A dobtest alsó peremét masszív gumi szegély védi, ami egyben dizájn elem, egyben lehetővé teszi, hogy ne csak színpadon, hanem szabadtéren, akár az utcán lehelyezve is használhassuk a hangszert. Az ütőbőr közepén átütő, puffanó mélyek szólnak, míg a széleken különböző árnyalatú magas hangok hozhatóak elő ütéstechnikától függően. A hangszer hangereje erősítés nélkül is meglepően nagy, akusztikus hangszerek társaságában így is elég lehet. Nyilván a test és a bőr szintetikus anyaga miatt nincs meg az a melegség a hangjában, mint egy hagyományos, egy darab fából faragott hangszernek, viszont ezt ellensúlyozza a piezzo pickup által nyújtott könnyű hangosítás lehetőség, valamint én fantáziát látok egy looper-rel vagy egy bármilyen ütőhangszerhez vagy dobhoz kapható effekt cuccal való párosításra, ami által ismét új irányokat nyithatunk a djembe használat eddigi történetében.



Fontosabb adatok

Gyártó: Meinl

Típus: PADJ12-BW

Átmérő: 12”

Bőr: szintetikus

Test: szintetikus

Finish: barnwood

Elektronika: piezo pickup, hangerő, 2 x 6,3 mm jack

Magasság: 61 cm

Súly: 4,5 kg

