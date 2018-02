Címlap » Hírek » Megújult a Zeneszöveg.hu oldala! Megújult a Zeneszöveg.hu oldala! Régóta vágyott változtatás, hogy az oldal teljesen felfrissüljön a külcsín szempontjából: fiatalos dizájnnal, felhasználóbarát felülettel igazodik napjaink felgyorsult és digitalizált világának igényeihez. Songbook.hu - Új generáció! A Zeneszöveg.hu, amely 2018-tól a Songbook.hu csoport tagjaként működik, egyre bővülő tartalmaival, s a zenei élet számára hasznosítható lehetőségeivel most nemzetközi vizekre is evez: nem csak a magyar dalszöveg oldal újult most meg, hanem a V4 országok és a későbbiekben számos más régió felé is nyit, minden területen létrehozva az adott ország specifikus dalszöveg adatbázisát. Az eddigi adatbázis A 2004 óta működő és mára Magyarország leglátogatottabb zenei, és legnagyobb dalszöveg adatbázisává vált Zeneszöveg.hu közel 130.000 magyar dalszöveget és hozzá tartozó adatot gondoz, együttműködésben a hazai szakmai szervezetekkel. Napi 50.000 és havi 800.000 egyedi látogatóval, havi három milliós oldalletöltésével, 100.000 feletti Facebook követőtáborával, egyre bővülő tatalmaival s a zene élet számára sokoldalúan hasznosítható lehetőségeivel most megújult és nemzetközi vizekre is evez. A megújult felület, a Songbook.hu A Songbook csoport tagjaként nem csak a magyar dalszöveg oldal, a Zeneszöveg.hu újult most meg, hanem a V4 országok és a tervek szerint a későbbiekben számos más régió felé is nyit majd, minden területen létrehozva az adott ország specifikus dalszöveg adatbázisát. Mindez új lehetőségeket, opciókat és platformokat és a hazai zenei élet számára megnyíló kapukat jelent, hiszen ez a cég kultúrmissziója is egyben. Dizájn Régóta vágyott változtatás, hogy az oldal teljesen felfrissüljön a külcsín szempontjából: fiatalos dizájnnal, felhasználóbarát felülettel igazodik napjaink felgyorsult és digitalizált világának igényeihez. Új funkciók és tartalmak A felület tartalmilag is gazdagabbá vált, így például izgalmas új funkciók kerültek kialakításra, melyekről a továbbiakban – és a közeljövőben folyamatosan – beszámolnak. Moodlyrix Az oldal üzemeltetői izgatottan jelentették be, hogy egyedülálló módon elsőként ők indították el az úgynevezett Moodlyrix funkciót. A Moodlyrix hangulatkártyákat rejt, amelyeket ismerőseinkkel megosztva dalszöveg-részletekkel fejezhetjük ki pillanatnyi érzéseinket, gondolatainkat. A funkció az oldal bal felső sarkában a kis hangulatjelekre kattintva könnyedén elérhető, a Facebookon megosztható üzeneteket tartalmaz, dalszövegekkel kifejezve. https://songbook.hu/moodlyrix A Songbook.hu kiemelt hangsúlyt fektet az adott idézet esetében az előadó, a dalcím és a szerzők feltüntetésére, valamint az iTunes letöltés – ikon és a hivatalos Youtube-videó megjelenítésére – hogy ezzel is segítse a legális zene hallgatást. Hangulatjelek Mindez összefügg a hangulatjelekkel, amelyek szintén újdonságnak számítanak az oldalon. Ezekre kattintva amellett, hogy a Moodlyrix alkalmazásához kapunk inspirációt, tematikus dalszöveg-listákat láthatunk, hangulatunknak megfelelően, így például a szerelmes, a bulis vagy a szomorú. Rendezvények Az első nemzetközi dalszerző tábor (Songbook Songwriting Camp 2017, Tállya), valamint egyéb sikeres rendezvények (Dallamos Villamos) és kiadványok (kottakönyvek és lemezek), digitális tartalomterjesztés és gondozás – csupán néhány azok közül, amelyekkel a Songbook.hu meghatározó részt vállal a magyar zenei élet támogatásából. A Songbook Songwriting Camp 2018 szintén nemzetközi részvétellel valósul meg, október 24 és 27 között. Itt lehet jelentkezni: http://songwritingcamp.hu/#songwritingcamp-page-204 A tavalyi esemény hangulatjelentései - YouTube: Rövid verzió: https://www.youtube.com/watch?v=TPKncglOWc0&list=PL6wlDqXns3U3XixXoyDcGnmwoAsOPtP0A&index=2 Hosszú verzió: https://www.youtube.com/watch?v=Neq7XwlWw60&list=PL6wlDqXns3U3XixXoyDcGnmwoAsOPtP0A www.songbook.hu https://www.facebook.com/zeneszoveg/ www.zeneszoveg.hu Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó