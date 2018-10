Címlap » Hírek » Megnyílt a 13. Budapest Music Expo Megnyílt a 13. Budapest Music Expo Idén október 5-7. között tizenharmadik alkalommal kerül megrendezésre Magyarország egyetlen ingyenesen látogatható zenei kiállítása, a Music Expo. Pénteken délelőtt 10 órakor megnyitotta kapuit az idei Budapest Music Expo. A Zenész Magazin is ott van a kiállításon, hamarosan részletes beszámolóval jelentkezünk. Addig is ezzel a pár fotóval szeretnénk az első napon látottakból ízelítőt adni...















Fotó Sós Gábor

photo & graphic design

