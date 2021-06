Címlap » Hírek » Megjelent Paul Gilbert 16. szólóalbuma Megjelent Paul Gilbert 16. szólóalbuma A gitárvirtuóz, zeneszerző és a hathúros hangszert minden tekintetben mesterien kezelő hard-rock fenegyerek Paul Gilbert ismételten szintet lépett legújabb szólóalbumával, melynek címe Werewolves of Portland (Portland Vérfarkasai). A Werewolves of Portland Paul Gilbert 16. szólóalbuma, és egyike azoknak az idén napvilágot látott albumoknak, melyek a pandémia alatti korlátozások idején születtek. A lemez mindegyik dalát Gilbert írta, és vette fel, és valamennyi hangszeren ő maga játszik. „Úgy hat hónapomba telt, mire döntésre jutottam, majd végül úgy gondoltam, feljátszom én az összes hangszert. Mindig is szerettem dobolni, és tudok annyira basszusgitározni és zongorázni is, hogy meg tudjam oldani” – nyilatkozta. A fenti elképzelés gyümölcse pedig egy kimondottan jól sikerült, eredeti ötletekben bővelkedő, kirobbanóan sodró rock album a gitárvilág egyik legnagyobb tehetségétől. Paul Gilbertet valószínűleg nem kell bemutatni az olvasóknak, de azért íme egy nagyon rövid visszatekintés: Gilbert feltartóztathatatlan erőt képvisel a rock világában – a nagysikerű Los Angeles-i Racer X metalbandában és a Mr. Big-ben befutott karrierjét követően számos sikeres szólólemezt tudhatott magáénak, ráadásul hallhattuk játszani a zeneipar különböző alakjainak az albumain is. Turnézott már Joe Satriani-val és John Petrucci-val közösen a 2007-es G3 koncertsorozat keretében, két évvel később pedig Richie Kotzen, valamint George Lynch mellett a Guitar Generation turné során is láthatta a közönség. Paul Gilbert Werewolves of Portland című instrumentális albuma újabb mérföldkövet jelent pályafutása során. A kompozíciókban nagy hangsúlyt fektet a dallamokra, olyan témákat játszik a gitáron, melyek igencsak énekszólamokra emlékeztetnek. A végeredmény pedig tíz, markáns dallamokkal teli rockdal. A lemezt indító Hello North Dakota! a Brian May-féle jellegzetes gitár sounddal kezdődik, majd több különböző izgalmas témát és motívumot felvonultatva mutatja be kétségbevonhatatlan képességeit mielőtt visszatérne a Queen-es beütésű fanfár-szerű témához, amit az intróban hallhattunk.

Az album címadó dala, a Werewolves of Portland, egy súlyos riffekre és sodró energiára épülő, ütős rockjam, mely a bridge részben kezd el jobban kinyílni, majd egy izgalmas 21. századi blues groove formájában teljesedik ki. Gilbert itt gitárjátékának a legjavát mutatja, a benne lakozó természetes, elemi erőt kombinálja a szellemes, zenei humort sem nélkülöző kifinomult gitárjátékkal. Hallhatunk Gilbertre jellemző tompított, gyors tempójú szaggatott staccato témákat, magasan szárnyaló riffeket, farkasüvöltésre emlékeztető slide gyűrűs glissandokat súlyos rock ütemekkel kombinálva, vagyis, ha valakinek, aki nem ismeri Paul Gilbertet be akarjuk őt mutatni, ez a kompozíció kezdetnek jó lesz… A Werewolves of Portland című számhoz egyébként már videoklip is készült, melyben Gilbert és hatéves kisfia szerepelnek. A másik dal, melyhez videó készült, az Argument About Pie címet viseli, és remek példája annak, hogyan képes Gilbert gitárjával helyettesíteni az éneket. Az animációs videóklipben – amit maga Gilbert készített – látható szöveget a gitárszólam alatt olvasva szinte hallhatjuk, ahogyan a gitár a refrént „énekli”. Ez a 70-es évek zenei világát felelevenítő nóta Gilbert új szólólemezének egyik csúcspontja. Ha valakinek korábban voltak is fenntartásai az instrumentális gitárlemezekkel kapcsolatban, ez alkalommal tegye félre őket. A Werewolves of Portland-et kimondottan élvezetes végighallgatni, az ének hiányából fakadó űrt pedig mesterien pótolja a virtuóz gitáros, aki kellőképpen biztos tudásában ahhoz, hogy egóját háttérbe szorítva átadja a főszerepet magának a dalnak, ami ritkaságnak számít a sztárgitárosok világában. A Werewolves Of Portland albumot a portlandi Opal Studio-ban rögzítették, a felvételeket a co-producer és hangmérnök Kevin Hahn segítette. A lemezen Gilbert saját Ibanez signature gitárjain játszik, valamint több vintage Ibanez elektromos gitárt is használt, köztük az Artist, Roadstar II és Ghostrider modelleket.



https://www.facebook.com/paulgilbertmusic

https://smarturl.it/PaulGilbert Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó