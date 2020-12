Címlap » Hírek » Megjelent Chris Cornell posztumusz cover albuma Megjelent Chris Cornell posztumusz cover albuma A "Többé már senki nem énekel úgy, mint te" című albumon John Lennon, Prince és Harry Nilsson dalainak feldolgozásai is hallhatók. Alig néhány nappal ezelőtt látott napvilágot Chris Cornell posztumusz kiadott albuma, mely a legendás Soundgarden egykori énekes-gitárosa által készített feldolgozásokat tartalmazza. A No One Sings Like You Anymore – Többé már senki nem énekel úgy, mint te – című lemezen a 2017-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt zenész 2016-ban készült felvételei hallhatók, melyek mindegyikén minden hangszeren ő maga játszik és énekel. Az albumon található 10 dal eredetije mind olyan előadóktól származik, akik megihlették Cornell-t, így született meg az énekes utolsó befejezett szólólemeze. A No One Sings Like You Anymore című albumon Cornell interpretálásában hallhatunk olyan dalokat, mint például John Lennon „Watching the Wheels”, Harry Nilsson „Jump Into the Fire”, az Electric Light Orchestra „Showdown”, Prince „Nothing Compares 2 U”, valamint Howard Tate Janis Joplin révén ismertté vált „Get It While You Can” című száma. A lemezen szerepel továbbá Lorraine Ellison „Stay With Me Baby” című dalának feldolgozása is, melyet Cornell az HBO felkérésére a „Bakelit” című sorozathoz készített, illetve a Guns N’ Roses’ „Patience” című számának Chris Cornell-féle verziója, ami idén júliusban jelent meg. „Ez az album amiatt igazán különleges, mivel a lemez egészét az elejétől a végéig Chris készítette” – nyilatkozta Cornell özvegye, Vicky Cornell. „Az általa választott számok révén közelebb kerülhetünk hozzá, és megtudhatjuk, melyek voltak a kedvenc dalai és előadói, melyek megérintették. Már alig várta, hogy kiadhassa. Keserédes ez a pillanat, mivel Chrisnek kellene itt lennie, hogy beszéljen róla, így egyszerre fájdalmas és örömteli érzés megosztanunk a közönséggel ezt a különleges lemezt. Mindannyiunknak szüksége van az ő hangjára, hogy erőt adjon, és segítsen bennünket ebben a nehéz évben, főleg az ünnepi időszakban. Nagyon büszke vagyok rá és a lenyűgöző lemezére, ami szerintem rávilágít arra, hogy miért is fogják Christ mindig is szeretni, becsülni, és napjaink egyik legnagyszerűbb hangjának tartani.” Noha az albumhoz egyelőre csak digitális formában juthatunk hozzá, a No One Sings Like You Anymore bakelit verzióban is kiadásra kerül majd, melynek várható megjelenési dátuma 2021. március 19. A No One Sings Like You Anymore teljes tracklistája: 1. “Get It While You Can” — Howard Tate/Janis Joplin 2. “Jump Into The Fire” — Harry Nilsson 3. “Sad Sad City” — Ghostland Observatory 4. “Patience” — Guns N’ Roses 5. “Nothing Compares 2 U” — Prince 6. “Watching The Wheels” — John Lennon 7. “You Don’t Know Nothing About Love” — Carl Hall 8. “Showdown” — Electric Light Orchestra 9. “To Be Treated Rite” — Terry Reid 10. “Stay With Me Baby” — Lorraine Ellison https://www.facebook.com/chriscornell Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó